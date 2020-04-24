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Россияне стали продавать больше мобильных телефонов через «Авито»

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Аналитики «Авито» исследовали продажи в категории мобильных телефонов в России по итогам I квартала 2020 г. Общий объем продаж через площадку в стране увеличился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 18% по сравнению с этим же периодом 2019 г. Активнее и дороже всего продавали телефоны пользователи из Москвы, доля объявлений составляет 10,9% от общероссийских. Лидерами продаж, как и в прошлом году, являются iPhone и Samsung.

По данным «Авито», в I квартале 2020 г. пользователи продали 587 тыс. мобильных телефонов. Общее число продаж в категории в I квартале 2020 г. увеличилось на 3% по сравнению с IV кварталом 2019 г. и на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом телефоны стали выставлять на продажу дешевле – средняя цена снизилась на 3%. Средняя стоимость проданного через «Авито» мобильного телефона по России 10140 руб, а самой популярной маркой в продаже стал iPhone.

Больше всего мобильных телефонов продали в Москве – 10,9% от всех приборов в России. Вторым по количеству сделок является Санкт-Петербург (6,8%). Доли приблизительно по 2% у Екатеринбурга и Краснодара. В остальных городах от общероссийского колеблется от 0,5% до 1,8%.

Самыми дорогими в продаже стали телефоны марки Vertu. В I и IV кварталах 2019 г. их можно было приобрести за 37-38 тыс. руб. в зависимости от региона, но в I квартале их стали продавать приблизительно за 31 тыс. руб., что на 18-19% ниже по сравнению с периодами прошлого года. Бюджетнее всего обходились телефоны Skylink, MTS и Explay, средняя стоимость мобильного этих брендов в I квартале 2020 г. не превысила 1000 руб.

Лидерами на рынке телефонов традиционно остаются iPhone и Samsung, а позиции после них занимают китайские бренды Xiaomi и Huawei. В целом, распределение в списке топ-брендов в России не изменилось ни за квартал, ни за год. Всего в России за последний квартал на iPhone пришлось 45,6% от всех продаж мобильных телефонов на «Авито». Телефон этой марки в среднем обходился пользователю дороже в I квартале на 5%.

Долю в 16,5% удерживают телефоны Samsung. Также большие доли среди проданных на «Авито» занимают Xiaomi – 11%, а 9,3% – Huawei. Цены на телефоны этих марок в I квартале значительно упали, но 10% и 24% соответственно. Цены на эти марки колеблются в диапазоне от 7150 руб. до 14460 руб.

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