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«Билайн бизнес» предоставит СМБ бесплатный доступ к платформе ОФД

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

«Билайн бизнес» запустил акцию, в рамках которой новым клиентам предоставляется возможность бесплатного подключения на 12 месяцев к платформе «ОФД Билайн». Срок действия акции - до 30 июня 2020 года.

Бесплатная передача фискальных данных посредством платформы «ОФД Билайн» станет одной из мер «Билайн» по поддержке предпринимательства в связи с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции. После 30 июня компания может продлить действие акции, если эпидемиологическая ситуация не изменится. После окончания бесплатного периода клиенты смогут подключить тариф на актуальных коммерческих условиях.

В 2019 году «Билайн» нарастил свою экспертизу в сегменте ОФД. По подсчетам экспертов компании, в 2019 году Билайн занял 10% рынка, став пятым по величине оператором на территории России.

Арташес Сивков, исполнительный вице-президент «Вымпелкомв» по развитию корпоративного бизнеса, отметил: «В текущих условиях, когда малый и средний бизнес находится в критической ситуации, крупные игроки должны адаптировать свои продукты и услуги, чтобы оказать поддержку небольшим предприятиям. Сейчас на рынке России существует более 3 миллионов касс, обслуживание каждой обходится предпринимателю примерно в 3000 рублей в год, не считая покупки самого аппарата. Предоставляя на бесплатной основе услуги ОФД в течение ближайшего года, мы поддержим предпринимательство в России в непростое для него время».

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