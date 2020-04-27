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«М.Видео» и «Эльдорадо» открыли виртуальные магазины на Ozon

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

Торговые сети «М.Видео» и «Эльдорадо» (Группа «М.Видео-Эльдорадо»), входящие в ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева, начинают продажи через Ozon. Группа «М.Видео-Эльдорадо» станет крупнейшим партнёром маркетплейса в сегменте бытовой техники и электроники и представит более 20 000 наименований товаров.

«М.Видео» и «Эльдорадо» открывают продажу бытовой техники и электроники через маркетплейс Ozon. На отдельных витринах «М.Видео» и «Эльдорадо» на Ozon будет представлено порядка 80% ассортимента ритейлеров: цифровые гаджеты, смартфоны, ноутбуки, аксессуары, товары для гейминга, крупная и малая бытовая техника для кухни, дома и заботы о себе, в том числе холодильники, встраиваемая бытовая техника, стиральные и посудомоечные машины, телевизоры, кофемашины, пылесосы, приборы для приготовления пищи и др. – всего порядка 20 000 наименований. Клиенты смогут совершать покупки, пользуясь как промопредложениями «М.Видео» и «Эльдорадо», так и привилегиями Ozon.

«Группа «М.Видео-Эльдорадо» является крупнейшим розничным продавцом бытовой техники и электроники в России и одним из ведущих онлайн-игроков, обладая уникальной экспертизой в своём сегменте. Различные коллаборации в электронной коммерции дают партнёрам дополнительные выгоды, усиливая преимущества каждого из брендов. У «М.Видео» и «Эльдорадо» уже есть позитивный опыт работы с маркетплейсом goods.ru, и партнёрство с Ozon – ещё один шаг в укреплении лидерства Группы на рынке техники и электроники. Мы видим взаимный интерес – маркетплейс получает уже готовую, качественно выстроенную продуктовую категорию с актуальным ассортиментом и конкурентными ценами, Группа – доступ к новой аудитории, которая по стилю потребления отличается от наших постоянных покупателей, к новым городам присутствия», – отметил коммерческий директор группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев.

Выбор техники, оформление и оплату заказов потребители смогут осуществить на Ozon, при этом им будут доступны все преимущества крупнейшей мультикатегорийной интернет-площадки: высокий уровень сервиса, доставка в более чем 6500 населенных пунктов в стране (в том числе бесконтактная доставка до двери в крупнейших городах России), а также привилегии подписки Ozon Premium. Цены на товары будут полностью соответствовать собственным предложениям ритейлеров, включая скидки в рамках федеральных акций.

По ассортименту цифровой и малой бытовой техники «М.Видео» и «Эльдорадо» планируют работать на маркетплейсе, используя логистические мощности Ozon – ритейлеры поставляют товары на фулфилмент-фабрики, где они хранятся, обрабатываются, вместе с другими товарами собираются в заказы и отправляются клиентам. Крупногабаритную технику – холодильники, стиральные и посудомоечные машины, ТВ с большой диагональю, клиентам доставят ресурсами Группы «М.Видео-Эльдорадо». Сделать заказ сможет любой клиент Ozon независимо от места проживания – сроки доставки будут рассчитаны автоматически, исходя их удалённости выбранного региона.

«Формат маркетплейса подходит не только малому и среднему бизнесу, но и крупнейшим розничным сетям, которые благодаря внешним онлайн площадкам могут значительно увеличить свою аудиторию и продавать свои товары по всей стране без каких-либо ограничений. Ежемесячная аудитория Ozon составляет 40 миллионов пользователей, а наши постоянные клиенты привыкли делать на Ozon разнообразные покупки - от товаров первой необходимости до электроники, бытовой техники и всего, что может понадобиться для дистанционной работы и учебы», –¬¬ сказал директор по развитию бизнеса в Ozon Сергей Паньков.



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