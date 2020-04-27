Представлена бесплатная запись телефонных звонков с @VoiceRecordBot

Обновленная версия телеграм-бота @VoiceRecordBot для удобной записи любых телефонных разговоров в режиме конференц-связи теперь доступна всем пользователям iPhone бесплатно. А количество записей и срок хранения не имеют ограничений.

На сегодняшний день конференц-колл является единственным способом для записи входящих и исходящих телефонных разговоров на iPhone. В AppStore можно найти немало приложений, которые за определенные деньги предоставят сервис хранения звонков в режиме конференц-колла.

@VoiceRecordBot присылает в Telegram сам аудиофайл, а не ссылку на его скачивание. Вся история хранится в Telegram-боте, то есть даже при отсутствии подключения к интернету всегда можно получить доступ к аудиофайлу. Есть удобная функция пересылки - через email, выгрузка в облако, отправка коллегам.

Специальное приложение требует отдельной установки. Telegram - у миллионов пользователей по всему миру. Все приложения в AppStore имеют ограниченный функционал, хранение записей оплачивается дополнительно. У @VoiceRecordBot нет никаких ограничений на объем аудиозаписей и срок их хранения.

Для записи разговора на iPhone с помощью @VoiceRecordBot необходимо зарегистрироваться в боте @VoiceRecordBot. Это займет несколько секунд. Надо только указать номер телефона, с которого будет разговор.

Запись до начала разговора: номер +7 (499) 640-00-01 - автоматически включается запись, через «+» добавляется новый собеседник в конференцию, после ответа объединяются звонки. В трехсторонней конференции пишется разговор. После окончания автоматически получается файл аудиозаписи в телеграм-боте.

В момент разговора нужно попросить абонента подождать 3 секунды, добавить через «+» собеседника в виде бота, набрав +7 (499) 640-00-01. Номер можно предварительно записать в телефоне, и выбирать по имени, после ответа сервера объединить звонки.

Есть люди, которые используют для рабочих целей кнопочные телефоны. И @VoiceRecordBot работает и с этой категорией пользователей. Бот также можно использовать не только как запись звонков, но и как цифровой диктофон. Достаточно позвонить на номер, автоматически начнется запись всего, что будет идти через микрофон телефона.

Часто бывает, что необходимо надиктовать мысли в дороге, например, в поездке за рулем автомобиля или на пробежке, и отправить этот аудиотекст в печатном виде. Или перевести в текст телефонный разговор. Решение VoiceRecordBot можно использовать не только с мобильных телефонов iPhone, но и с любых других платформ. Звонки принимаются с любых номеров любых мобильных и стационарных телефонных аппаратов.