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«Яндекс.Переводчик» начал переводить с якутского языка

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» ко Дню рождения Республики Саха (Якутия) 27 апреля включила якутский язык в сервис «Яндекс.Переводчик». Теперь любое якутское слово или фразу можно автоматически перевести на один из 98 языков мира – или, наоборот, узнать, как выражение или слово будет звучать по-якутски.

«Считаю, это очень важный момент в развитии и сохранении языка народа саха в киберпространстве – в первую очередь, это необходимо для наших будущих поколений. Я искренне благодарен компании «Яндекс» и лично заместителю руководителя отдела машинного перевода «Яндекса» Антону Дворковичу», – отметил глава республики Айсен Николаев в своем аккаунте в «Инстаграме».

Инициатор поддержки якутского языка в машинных переводчиках – Алексей Иванов, научный сотрудник Национальной библиотеки РС(Я). «Идея создать машинный перевод для якутского языка возникла еще в 2017 году. Последние полтора года на общественных началах ведется сбор двуязычных русско-якутских текстов, подготовка эталонных якутско-русских переводов для оценки качества перевода», – отметил Алексей Иванов.

По его мнению, машинные переводчики - один из важных инструментов по сохранению языков. «Качество машинного перевода для якутского языка уже приближается к человеческому, но еще требует совершенствования. По моему мнению, компания «Яндекс» является единственной компанией в мире, которая ведет работу по сохранению языков народов России с помощью машинного перевода», – рассказывает Алексей Иванов.

В дальнейших планах команды проекта – цифровизация культурного наследия коренных народов Арктики.

Контент электронной библиотеки РС(Я) сегодня составляет более 34 000 оцифрованных документов, читателям выдают 8-9 тысяч электронных книг в день.

Потенциал Национальной библиотеки РС(Я) позволяет сегодня создать Центр цифровизации языкового и культурного наследия народов Якутии на основе оцифрованных текстовых, аудиовизуальных, архивных, музейных артефактов, собранных в единую цифровую платформу.



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