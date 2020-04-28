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«Почта Mail.ru» запустила сервис для планирования дня

Интернет Веб-сервисы Маркет
, Текст: Владимир Бахур

«Почта Mail.ru» объявила о запуске сервиса для планирования дня «Задачи Mail.ru». С ним пользователям будет проще адаптироваться к режиму самоизоляции. Сервис помогает быстро организовать рабочий процесс и разобраться с домашними делами.

С помощью Todo.Mail.ru можно организовать свой день: составить список домашних дел или покупок, фильмов, книг и других развлечений на время карантина. Сервис позволяет выделять приоритетные задачи и ставить напоминания о важных событиях.

Todo.Mail.ru поможет сотрудникам, которые временно работают дома сохранить эффективность и привычный темп работы. С его помощью можно создавать списки рабочих задач, ставить дедлайны и фиксировать их выполнение.

По данным Hi-tech Mail.ru 62% пользователей используют смартфон, как основной инструмент для удаленной работы. Новым сервисом одинаково удобно пользоваться как в мобильной, так и в десктопной версии, а данные с разных устройств моментально синхронизируются.

Сервис подходит и тем, кто на время карантина уехал за город, где интернет не всегда стабилен. Пользователи могут продолжать ставить и отмечать выполненные задачи при отсутствии интернета.

Интерфейс сервиса намеренно сделан максимально чистым и лаконичным. Минималистичное оформление необходимо для экономии трафика, если пользователь работает в месте, где есть проблемы с сетью.

К сервису можно перейти из «Почты Mail.ru» - кнопка «Задачи» появилась в боковом меню, рядом с календарем. Быстрый доступ есть также в мобильном приложении «Почты» для Android, в ближайшее время он запустится и в версии для IOS. Планируется интеграция задач с календарем и голосовым ассистентом «Марусей».

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