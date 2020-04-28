Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Телефония Zadarma анонсировала интеграцию с ГосУслугами

Телеком Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе Облака

Сервис облачной телефонии Zadarma представил интеграцию с порталом ГосУслуги (ЕСИА). Теперь подключить виртуальный российский номер (включая номера 8-800 и мобильные) можно без загрузки документов, всего лишь авторизовавшись на портале ГосУслуги.

zadarma.jpg

Телефония Zadarma анонсировала интеграцию с ГосУслугами

«Мы первые, кто представил на рынке интеграцию с ГосУслугами еще осенью 2017 года. Но после, в результате разночтений в законодательстве, были вынуждены приостановить авторизацию с целью подключения новых номеров (ранее подключенные продолжали работать). И вот спустя время, получив официальный ответ, мы вновь рады представить интеграцию с ЕСИА, которая в первую очередь сэкономит время для наших новых клиентов. Более того, сегодня получить подтвержденную учетную запись на ГосУслугах можно не выходя из дома, благодаря онлайн банку. Этот факт дополнительно расширяет количество потенциальных пользователей облачной телефонии», – рассказывают представители сервиса Zadarma.

Другие материалы рубрики

Чистая прибыль «Яндекса» выросла на 76%

Facebook сцепился в суде с разработчиком «антитеррористического ПО»

В интернет утекли исходники легендарной игры Counter-Strike. ПК по всему миру в опасности

Онлайн-конференция CNews «Телемедицина: каким будет здравоохранение после COVID-19» состоится 26 мая

Market.CNews запустил самый продвинутый агрегатор тарифов на CRM-системы

Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

8 популярных мифов о пылесосах, которым не стоит верить

5 способов погулять, не выходя из дома: советы ZOOM

Первый тест: на что способен российский процессор Baikal-M

Как понять, что ваш компьютер безнадежно устарел
Показать еще

Наука

Новый алгоритм повышает безопасность квантовой криптографии

Еще один шаг к успешному хранению данных в ДНК сделан

Синтезирована самая сложная микрочастица в мире

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора
Показать еще
Стратегия месяца

Мы ежегодно увеличиваем затраты на ИТ в 1,5-2 раза

Артем Натрусов

вице-президент по ИТ компании «Евраз»

Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Какие HR-процессы можно доверить ботам Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов