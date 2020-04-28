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«Яндекс» и фонд «Дари еду» доставят продукты нуждающимся

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» вместе с волонтёрами благотворительного фонда «Дари еду» начал развозить продуктовые наборы нуждающимся. Пакеты с продуктами получат жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбурга, Воронежа и Новосибирска. Скоро помощь придёт и в другие города.

Боксы благотворительного фонда «Дари еду» можно найти во многих магазинах, где любой желающий может оставить продукты для многодетных семей, инвалидов и пожилых людей. Волонтёры собирают продуктовые наборы и разносят их по домам. В рамках проекта «Яндекса» «Помощь рядом» они смогут бесплатно ездить на такси и успеют посетить больше людей.

В каждом из городов-миллионников с волонтёрами работают около 50 водителей партнеров «Яндекс.Такси», а в Москве и Петербурге — около 100. Поездки будут оплачиваться из фонда проекта «Помощь рядом».

«Сейчас важно объединить усилия по поддержке нуждающихся. Огромное спасибо команде «Яндекса», которая помогает нам с машинами. Теперь мы сможем развозить больше продуктов и охватить больше семей. Мы готовы работать со всеми, кто хочет помочь: магазинами, ресторанами, производителями и волонтёрами. Вместе мы сможем сделать очень много», — сказал Игорь Шатунов, руководитель благотворительного фонда «Дари еду».

Боксы фонда «Дари еду» есть во всех гипермаркетах и супермаркетах «Лента», в магазинах «Вкусвилл» и других торговых точках — в общей сложности 434 магазина в 134 городах. За последние три недели фонд собрал 25 тонн продуктов и поддержал 1500 семей, или 3000 человек. Каждая семья получила продуктовый набор весом 7-8 кг, он включает базовые продукты: крупы, макароны, консервы, растительное масло, муку и сладости.

«Помощь рядом» — это социальный проект «Яндекса», запущенный для помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые многократно возросла из-за пандемии коронавируса. В рамках проекта «Яндекс» организует поездки медицинских работников по вызовам, доставляет продуктовые наборы, лекарства и тесты на коронавирус.

На старте проекта компания вложила в него 250 миллионов рублей, которые пошли на переоборудование и регулярную дезинфекцию машин, отладку логистики, оплату поездок водителей. К проекту могут присоединиться все желающие: перечислить деньги можно на сайте help.yandex.ru.

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