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«Лаборатория Касперского»: 64% россиян пытались удалять информацию о себе с сайтов или из социальных сетей

Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы Маркет

По данным нового опроса «Лаборатории Касперского» о приватности в Сети, 64% россиян отметили, что пытались удалять свои личные данные с сайтов или из социальных сетей. Почти половина (41%) не делали этого только потому, что не знали, как.

Также в ходе опроса выяснилось, что почти каждый пятый пользователь (18%) находил в Сети некую информацию о себе или своих близких, которую он бы предпочел не видеть в открытом доступе.

Что касается основных причин, по которым пользователи предпринимают попытки скрыть свои действия в браузере, половина (49%) отметили, что делают это для защиты от злоумышленников, 35% — для защиты от сбора данных сайтами, а 34% оберегают свою приватность от людей, у которых также есть доступ к их устройству.

«Чем больше информации можно найти о человеке в интернете, тем выше для него риск столкнуться с различными угрозами, например, мошенничеством или кражей цифровой личности. Чтобы этого не произошло, следует отдавать себе отчет, с кем вы делитесь личными данными и зачем, а также понимать, как они могут быть использованы против вас. Но если вы все же обнаружили где-то свои личные данные, которые не хотели бы видеть в открытом доступе, не паникуйте: если это действующий ресурс, стоит связаться с администрацией и попросить их эти данные удалить», — отметил Владислав Тушканов, старший исследователь данных в Лаборатории Касперского».

Чтобы обеспечить высокий уровень приватности в интернете, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: не делиться большим количеством информации, особенно на открытых площадках; обновить настройки приватности в социальных сетях; ограничить доступ приложений к личной информации, включая данные записной книжки; установить решение, которое позволяет распознавать потенциально опасные или сомнительные запросы от приложений и оценивать риски, связанные с теми или иными разрешениями, например, Kaspersky Security Cloud.

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