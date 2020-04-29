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Регистрация для получения пособия по безработице доступна через ЕПГУ

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе

Минкомсвязи России запустило на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) сервис подачи заявления на получение пособия по безработице и постановки на учет в центре занятости.

Воспользоваться сервисом можно, если пользователь портала: был уволен; прекратил индивидуальную предпринимательскую, адвокатскую или нотариальную деятельность; прекратил регистрацию в качестве самозанятого; впервые ищет работу, а также имеет подтвержденную учетную запись на ЕПГУ.

Для лишившихся работы с 1 марта 2020 г. и позже размер пособия составляет 12130 руб. Кроме того, дополнительно одному из родителей выплачивается 3000 руб. на каждого ребенка младше 18 лет. Также субъекты могут установить региональные доплаты.

Для тех, кто был уволен до 1 марта и имеет менее 26 недель трудовых отношений в течение 12 месяцев до признания безработным, или был уволен более года назад, размер пособия составляет 1500 руб. в месяц, увеличенный на районный коэффициент.

Также ежемесячное пособие в 1500 рублей, увеличенное на районный коэффициент, положено предпринимателям, прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность, тем, кто ищет работу впервые, уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия.

Более полная информация представлена на странице сервиса «Получение пособия по безработице и постановка на учет в центре занятости».

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