«Ростелеком» и «Яндекс» развернули видеонаблюдение за погодой

«Ростелеком» по заказу сервиса «Яндекс.Погода» установил видеонаблюдение за погодными изменениями в 50 российских городах. Теперь пользователи могут наблюдать за погодой в выбранном населенном пункте в режиме реального времени. С учетом специфики проекта, реализованного для сервиса «Яндекс.Погода», камеры настроены так, что пользователи видят перспективу города с высоты птичьего полета. Круглосуточная трансляция включается во встроенном плеере «Яндекс.Эфира» внутри погодного сервиса. Проект реализован в Центральном федеральном округе и других городах страны.

Для организации услуги «Ростелеком» произвел поставку и монтаж нестандартного оборудования — поворотных видеокамер уличного наблюдения, способных передавать изображение выше линии горизонта и выдержать суровые погодные условия, к примеру, температуру ниже 40 градусов. Камеры устанавливались в местах, откуда открывается красивый вид на город с прекрасными ландшафтами, местными достопримечательностями, историческими памятниками.

«Цифровые сервисы успешно используются для развития современного общества. Возможности нашего видеонаблюдения нашли новое применение в “Яндекс.Погоде”. Для улучшения качества передачи видеоизображения “Ростелеком” произвел настройку и перепрошивку камер. Несмотря на сложности в реализации проекта, монтажные работы и подключение видеопотока выполнено точно в срок. Мы продолжаем сотрудничество, в настоящее время ведутся работы по расширению списка городов, охваченных “погодным” проектом», — отметил заместитель директора — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Центр» «Ростелекома» Дмитрий Угнивенко.

Услуга «Видеонаблюдение» «Ростелекома» позволяет производить управление сервисом с мобильного устройства или через веб-приложение, просматривать из любой точки мира трансляции и записи с камер, управлять собственными настройками (например, запись движения и отправка уведомлений о происходящем), хранить записи на удаленных серверах. Просмотр видео с камер возможен в различных режимах (реального времени, архив событий, история). Услуга может работать с интернетом любого провайдера.