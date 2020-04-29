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«Яндекс» подключил к маршрутизации доставки 2 тысячи компаний

Интернет Веб-сервисы Ритейл Логистика

Во время пандемии выросла нагрузка на логистические службы — увеличился спрос на доставку продуктов, техники, товаров для хобби и много другого. Чтобы помочь компаниям справляться с заказами, «Яндекс» на три месяца открыл бесплатный доступ к сервису автоматического планирования «Яндекс.Маршрутизация».

Предложением воспользовались более 2 тыс. компаний. За месяц они построили 9,5 тыс. маршрутов для 3 тыс. машин. Всего за март и апрель в сервисе спланировано 144 тыс. маршрутов, это на 55% больше чем в январе-феврале. Количество машин в системе увеличилось в два раза.

Специализация подключившихся компаний: логистика (курьерские службы и транспортные компании) — 40%; онлайн-коммерция — 25%; ритейл — 18%; сервисные службы — 9%; ИТ-интеграторы — 8%.

Логистическим компаниям сервис помогает быстро обрабатывать большое количество маршрутов, интернет-магазинам и ритейлерам — оптимизировать ресурсы, чтобы выполнять больше заказов, не увеличивая число курьеров и машин. Сервисным компаниям «Яндекс.Маршрутизация» нужна для организации работы сотрудников, которые выезжают ремонтировать банкоматы, вендинговые автоматы и другое оборудование. ИТ-интеграторы внедряют готовый сервис или разрабатывают собственные логистические решения на его основе.

Несмотря на то что «Яндекс.Маршрутизация» в основном рассчитана на работу с автопарками от пяти машин, программа бесплатного доступа показала — сервис может быть полезен и небольшим компаниям с 1-4 автомобилями.

Размер автопарка у подключившихся: 50% компаний — до пяти машин; 30% — от пяти до 20 машин; 20% — более 20 машин.

«Использование алгоритмов для планирования доставки помогает на 15-20% сократить расходы на логистику, в первую очередь, за счет уменьшения количества машин, — сказал Данил Шелехов, руководитель "Яндекс.Маршрутизации". — В среднем экономия на одном автомобиле составляет 3 тыс. руб. в день или 100 тыс. руб. в месяц».

«Яндекс.Маршрутизация» — профессиональная логистическая платформа, состоящая из двух сервисов: планирования маршрутов и онлайн-мониторинга заказов. Она автоматически распределяет заказы и в расчетах учитывает более 50 параметров, включая габариты грузов и автомобилей, время работы складов и несовместимость товаров. С помощью «Маршрутизации» можно отслеживать, где находятся автомобили или курьеры, и, если нужно — делиться этой информацией с клиентами.

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