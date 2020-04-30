МТС продлила действие мер поддержки абонентов в Москве

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о продлении на весь май периода действия специальных условий пользования услугами связи для абонентов на самоизоляции в Москве и Московской области.

Учитывая текущую ситуацию, МТС продлевает до июня действие мер поддержки, которые помогают клиентам продолжать полноценно работать, учиться и проводить свободное время в период самоизоляции. Специальные условия оператора действуют с марта.

Продлевается отмена блокировки за неуплату домашнего интернета, городского телефона и цифрового телевидения. Всем без исключения клиентам – частным лицам, независимо от состояния их лицевого счета и возраста, обеспечен доступ ко всем услугам фиксированной связи.

Абоненты с ранее заблокированным домашним интернетом продолжат пользоваться бесплатным доступом к интернету. Скорость соединения ограничена, но позволяет воспользоваться основными функциями порталов государственных услуг, информационных сайтов, банковских сервисов и служб доставки.

До июня скорость доступа к интернету по сети GPON на архивных тарифах увеличена до 100 Мбит/с без изменения цены.

Сохраняется возможность на сутки повысить скорость интернет-подключения до 1 Гбит/с на специальных условиях. Это можно сделать в личном кабинете неограниченное число раз в течение месяца.

Физические лица – абоненты мобильной связи МТС могут принимать входящие звонки при отрицательном балансе и блокировке номера;

Все звонки с городских телефонов МГТС на номера 8 (495) 870 45 09 (горячая линия Департамента здравоохранения Москвы) и 8 (499) 251 83 00 (круглосуточная московская информационная линия по вопросам диагностики и профилактики коронавируса) предоставляются бесплатно.

Абоненты мобильной связи МТС и МГТС могут бесплатно позвонить по городским телефонам горячих линий госуслуг, Ростуризма, Департамента здравоохранения Москвы, Ситуационного центра МИД и авиаперевозчиков. С 24 апреля клиенты, остающиеся за границей, могут бесплатно принимать входящие звонки с номеров горячих линий и авиакомпаний.

С 29 апреля абоненты МТС и МГТС в международном роуминге смогут бесплатно отправлять SMS своим близким, в том числе на номера других российских операторов.

До 31 мая продлевается возможность подключиться к расширенному набору цифровых сервисов пакета «#Будьдома». При установке приложения МТС ТВ и подписке на пакет «Просто ТВ» при использовании промокода DOMA пользователь любого оператора за один рубль сможет смотреть 50 телеканалов, более 500 сериалов, игровых и документальных фильмов. Подписка на МТС ТВ открывает доступ к другим цифровым продуктам, которые востребованы в период самоизоляции: «МТС библиотека», «МТС фитнес», МТС Music и Smartmed. Эти сервисы будут доступны бонусом к МТС ТВ;

До 22 мая учащиеся могут бесплатно воспользоваться курсами для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и практики английского языка в группах через сервис МТС Smart University;

До 31 мая продлевается обнуление стоимости интернет-трафика на образовательные платформы и ресурсы по культуре и искусству: Нетология, Arzamas, Coursera, Geek Brains, «Синхронизация», Мариинский театр в Петербурге, «Эрмитажная академия», «Мобильный художественный театр». У всех абонентов МТС трафик на этих ресурсах по-прежнему не тарифицируется и не тратит пакеты интернета;

До 15 мая сохраняется возможность получить бесплатные онлайн-консультации дежурных терапевтов и педиатров клиник «Медси» через телемедицинский сервис МТС Smartmed.