Netwell запускает технологичную библиотеку

Компания Netwell, дистрибьютор высокотехнологичного оборудования, запускает Netwell Technical Library – корпоративный портал, где будет консолидирована вся информация по активностям и полезному контенту производителей оборудования. Подписчикам уже доступна библиотека с переводом технических статей, а также записи прошедших вебинаров и семинаров, презентации, истории успеха, список предстоящих мероприятий.

Портал находится по адресу https://techlibrary.netwell.ru/ и постоянно дополняется актуальными материалами.

Netwell Technical Library приглашает получить информацию о широкой линейке оборудования по направлениям: центры обработки данных, сетевое оборудование, информационная безопасность и унифицированные коммуникации. База знаний доступна ИТ-специалистам различных направлений отрасли, а также партнерам и заказчикам.

«Наш онлайн-проект Netwell Technical Library поможет найти подходящее современное решение благодаря обширной базе данных от ведущих производителей высокотехнологичного оборудования, – отмечает коммерческий директор Netwell Дмитрий Винокур. – На сегодняшний день у нас более 30 официальных соглашений с мировыми лидерами ИТ-производства. Наша задача – делиться только актуальными материалами и помогать вам двигаться вперед».

Ближайшие мероприятия и сессии посвящены сетевым настройкам, информационной безопасности, оптимизации трафика, защите данных и другим актуальным темам. Ежедневное обновление библиотеки и программы вебинаров, мастер-классов и конференций позволяет читателям оставаться в курсе развития индустрии, эффективно обновлять оборудование и оптимизировать ресурсы.

Netwell – это официальный дистрибьютор высокотехнологичного оборудования на территории Российской Федерации и стран СНГ. Netwell удалось зарекомендовать себя на рынке, как надежного поставщика самых современных решений, индивидуально подходящего к потребностям каждого клиента.

Продукты и решения вендоров, активно сотрудничающих с Netwell, выбрали ведущие промышленные, финансовые и телекоммуникационные компании.