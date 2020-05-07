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Оборот сервиса доставки продуктов iGooods за месяц режима самоизоляции достиг 1 млрд рублей

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Сервис доставки продуктов iGooods подвел финансовые результаты за апрель 2020 г. За месяц компания совершила доставок на 990 млн руб., что в 4,8 раз превышает результат за аналогичный период прошлого года. Для сравнения: за I квартал 2020 г. оборот сервиса составил 1,26 млрд руб., а за весь 2019 г. – 2,6 млрд руб.

«Мы впервые вплотную подошли к рекордному для iGooods обороту в 1 млрд руб. за месяц. Чтобы удовлетворить начавшийся еще в марте взрывной рост на онлайн-покупки, мы оперативно наняли и вывели на работу дополнительный персонал. iGooods подключил к доставке 15 магазинов сетей-партнеров, начал сотрудничество с гипермаркетами "Ашан" и расширил географию присутствия по России. Мы растем сразу во всех направлениях, и это позволяет реализовать большую часть нашего потенциала», – сказал Григорий Кунис, сооснователь и управляющий сервиса доставки продуктов iGooods.

За апрель 2020 г. iGooods доставил 196 тыс. заказов, что в четыре раза больше, чем в апреле годом ранее. Средний чек, по сравнению с апрелем 2019 г., увеличился на 27% до 5063 руб. Самой крупной доставкой апреля стал заказ весом 9 тонн и стоимостью более 800 тыс. руб. Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения закупил продукты в общежитие для студентов, которые находились на самоизоляции и дистанционном обучении.

Показатель LFL (like-for-like, сопоставимые продажи) за указанный период вырос на 200%: с 206 млн до 614 млн руб. Также растет трафик через сервис Joom fresh. Дополнительным каналом для продаж стал совместный проект с сетью «Лента»: в апреле стартовала доставка на основе технологии white label, и теперь покупателям не надо переходить на сайт сервиса, чтобы сделать заказ продуктов.

В апреле iGooods запустил работу в Великом Новгороде, Воронеже, Владимире, Калуге, Тюмени. Сервис начал доставку из гипермаркетов «Ашан» в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Всего к доставке iGooods подключено более 160 магазинов в 18 городах присутствия. С начала 2020 г. сервис вышел в Ярославль, Рязань, Калугу, Тверь, Владимир, Тулу, Великий Новгород, Воронеж, Тюмень, Нижний Новгород. За I квартал этого года оборот сервиса составил 1,26 млрд руб.

С начала карантина для более безопасного оказания услуги iGooods обеспечил своих курьеров и закупщиков средствами индивидуальной защиты, внедрил функцию бесконтактной доставки, а также начал процесс полного перехода на безналичную оплату заказа. Ранее iGooods запустил онлайн-перевод чаевых для курьеров и закупщиков через сервис CloudTips.

«По нашим прогнозам, в мае спрос продолжит расти на фоне пандемии, выхода сервиса в новые города и увеличения числа сетей-партнеров. Летом мы ожидаем сезонный спад: многие уедут на дачи, загород для самоизоляции», – сказал Григорий Кунис.

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