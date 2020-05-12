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Запущен онлайн-сервис для оформления единовременной выплаты на детей

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Минкомсвязи России сообщило, что по адресу posobie16.gosuslugi.ru россияне могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей в возрасте от трех до 16 лет.

Услуга запущена в кратчайшие сроки после подписания 11 мая 2020 г. Президентом России Владимиром Путиным поправок в Указ от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». В соответствии с документом, единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 г. Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство России (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 г.).

Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 г.

Ранее в рамках социальной поддержки семей с детьми на Единый портал госуслуг была выведена услуга по подаче гражданами России заявления на ежемесячную дополнительную выплату в 5 тыс. руб. на детей в возрасте до трех лет. Эту выплату могут получить семьи, имеющие право на материнский капитал. Если детей в возрасте до трех лет в семье несколько, выплаты назначаются на каждого ребенка. Эта мера поддержки действует в апреле–июне 2020 г., при этом подать заявление на получение выплаты можно до 1 октября 2020 г.

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