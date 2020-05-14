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BenefittY запустила социальную сеть скидок

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

Российский ИТ-разработчик BenefittY представил платформу для обмена покупательскими скидками и управления программами лояльности, построенную на принципах социальной сети. Новая платформа и клиентские сервисы BenefittY открывают потребителям продуктов и услуг самые широкие возможности для экономии при совершении покупок. В свою очередь, бизнес – торговые предприятия (традиционные и онлайн), розничные сети, производители, банки и т.д. – получают инструмент для привлечения покупателей, запуска и продвижения программ лояльности и персонализации предложений для различных категорий своих клиентов.

В основу новой платформы заложены современные долгосрочные тренды нового поколения – совместное и разумное потребление, доверие соцсетям и лидерам мнений. Именно это принципиально отличает BenefittY как от существующих на рынке сервисов хранения скидочных карт («электронных картхолдеров»), так и от проприетарных приложений для взаимодействия с клиентами, разрабатываемых различными торговыми компаниями и банками. По сути, BenefittY является тематической социальной сетью с возможностями свободного обмена «в один клик» и совместного использования карт лояльности, бонусов и купонов. Причем выгоду получают как частные лица – за счет возможности всегда приобретать товары со скидкой и накапливать кэшбэк в большом числе торговых точек, так и бизнес – постоянно расширяя свою клиентскую базу и привлекая новых лояльных потребителей.

Активное участие в социальной сети (публикация отзывов, обзоров, обмен своими картами и купонами и пр.) приносит потребителям дополнительные бонусы: поднимаясь от уровня к уровню, они могут получать дополнительные выгоды и от BenefittY, и от поставщиков товаров и услуг (экстра-скидки, накопительные баллы, кэшбэк и др.). В дальнейшем, с развитием скидочной социальной сети, будут складываться совершенно новые отношения между продавцом и покупателем – своего рода «игровое» взаимодействие, где каждая из сторон оказывается вовлеченной во взаимовыгодное общение.

К несомненным удобствам и преимуществам платформы относится доступ для партнеров BenefittY к аналитическим данным о покупательском поведении участников новой соцсети, что помогает им точнее доносить свои предложения до целевых аудиторий. В ближайшее время будет реализована и привязка программ лояльности к электронным средствам платежа, и, как следствие, автоматическое применение скидки в момент совершения покупки.

Для зарегистрированных компаний процесс добавления новых программ лояльности в BenefittY полностью автоматизирован и осуществляется удаленно, через веб-интерфейс или посредством интеграции через API. Благодаря этому, компании и бренды могут быстро и без затрат запускать новые специальные предложения, программы лояльности, скидки и кэшбэк-акции. Особенно актуально это для малого и среднего бизнеса, где время выхода на рынок и связанные с этим затраты играют важнейшую роль.

Первая полноценная версия BenefittY была запущена несколько месяцев назад. Уже сейчас на платформе представлено порядка 3500 покупательских программ лояльности и скидки от более чем 700 российских и международных компаний и брендов.

Бесплатное приложение BenefittY доступно в App Store и Google Play. Зарегистрированные пользователи сразу получают доступ ко всем возможностям платформы, включая обмен скидочными картами, общение в социальной сети, накопление баллов и пр.

«Наша цель – стать основной площадкой для публикации и обмена скидками и бонусами, которая дает реальную экономию и выгоду покупателям, а компаниям позволяет стремительно развивать свой бизнес, – сказал Евгений Титаренко, основатель и CEO BenefittY. – Для этого мы полностью изменили существующие подходы к созданию скидочных сервисов, сделав весь процесс предоставления, получения и использования скидок максимально социальным и цифровым. Кроме того, пользователи BenefittY могут легко делиться мнением с другими участниками, становясь своего рода амбассадорами любимых брендов, оказывать реальную помощь родственникам и знакомым, делясь с ними бонусам и наращивая, тем самым, и свой капитал. При этом мы предлагаем бизнесу надежный инструмент максимально точного таргетирования своих программ лояльности и их ускоренного вывода на рынок. Уже сейчас мы видим, что такой подход полностью себя оправдывает, причем как в период кризиса и пандемии, так и в нормальной ситуации».

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