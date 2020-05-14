ИСИЭЗ НИУ ВШЭ оценил готовность телеком-инфраструктуры к резкому росту интернет-трафика

Масштабный переход россиян на удаленную работу вызвал резкое увеличение объема передаваемой информации. Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ изучил данные, позволяющие оценить степень готовности национальной инфраструктуры телекоммуникаций к возросшим нагрузкам.

Согласно статистике Минкомсвязи России, потребляемый интернет-трафик с 2010 г. ежегодно увеличивался как в сетях фиксированной, так и мобильной связи. При этом только в 2019 г. объем информации, переданной с использованием фиксированного доступа к интернету, вырос на 20,3% по отношению к предыдущему году, достигнув 45,9 эксабайт; еще сильнее вырос аналогичный показатель по мобильной связи (15,3 эксабайт) — на 51,1%. Среднегодовой темп прироста интернет-трафика в сетях фиксированной связи за 2011–2019 гг. составил 23,3%, мобильной — 67,6%.

Рост интернет-трафика коррелирует прежде всего с развитием сетей связи, совершенствованием мобильных устройств, а также с устойчивым ростом числа абонентов широкополосного доступа (ШПД) к интернету.

Так, число абонентов мобильного ШПД в 2019 г. увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 12% — до 96,4 на 100 человек населения, фиксированного — на 2% — до 22,3 ед. Среднегодовые темпы прироста за 2012–2019 гг. — 8,4 и 4,8% соответственно.

Положительная динамика развития фиксированного ШПД сопровождается увеличением доли абонентов, имеющих высокую скорость подключения. Лишь пятая часть абонентов все еще выходят в сеть при скорости менее 10 Мбит/с. Почти половина (45,2%) пользуются интернетом со скоростью 10–100 Мбит/с, а треть (33,7%) уже перешли на диапазон 100 Мбит/с — 1 Гбит/с.

Надежность работы сети передачи данных зависит от технологии подключения. Одной из технологий фиксированного ШПД, обеспечивающих наибольшую полосу пропускания канала связи, является оптическое волокно FTTH/FTTB (FTTx). В России по этим сетям связи подключены почти 80% абонентов, средний ежегодный прирост находится на уровне 3,7%. Доли абонентов, использующих другие технологии связи, постоянно снижаются, и по итогам 2019 г. 13% использовали xDSL, 1,2% — кабельный модем, 6,2% — другие проводные технологии.

Население и бизнес все чаще используют сети мобильной связи для выхода в интернет. По данным Минкомсвязи России, в 2019 г. число абонентских устройств мобильной связи выросло по сравнению с 2018 г. на 7,1% и составило 309,6 млн ед., из которых 219,5 млн ед. поддерживают стандарт GSM/IMT-2000/UMTS/LTE и только 27 млн ед. — стандарт LTE. Сети четвертого поколения LTE обладают повышенной стабильностью работы и обеспечивают повсеместный доступ к высокоскоростному интернету (более 10 Мбит/с). В России доля абонентских устройств, подключенных по стандарту LTE, невелика — только 8,7%. Более распространен (70.9%) стандарт, соответствующий третьему поколению мобильной связи (3G).

В целом инфраструктура телекоммуникаций России готова к бесперебойной работе при кратно возросших нагрузках, вызванных переходом части населения на удаленный режим работы. Бóльшая часть абонентов имеет возможность пользоваться «быстрым» интернетом по надежным технологиям связи, предоставляющим повсеместный доступ к сети. При этом следует обратить внимание на достаточно низкую долю устройств мобильного доступа, подключенных по технологии связи четвертого поколения. Доступ к инфраструктуре мобильной связи по стандарту LTE обеспечит население более надежной связью в условиях резкого увеличения интернет-трафика и предоставит организациям дополнительную мощность для трансформации бизнес-процессов.