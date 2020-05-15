Rambler Group запустила платный сервис отключения рекламы

Пользователи Rambler Group теперь могут отключить рекламу на всех медиа и сервисных ресурсах группы компаний. Стоимость услуги составляет 65 рублей в месяц, а для тех, кто хочет попробовать сервис, действует тестовый период – три дня.

Услуга позволяет отключить баннерную рекламу на более чем 20 площадках Rambler Group, среди которых сайты изданий «Лента.ру», «Газета.Ru», «Секрет фирмы», «Чемпионат», RNS, «Афиша Daily», Eda.ru, WMJ.ru, Passion.ru, Letidor, «Мослента», «Мотор», «Авторамблер», QUTO, Ferra.ru, Indicator.ru, медийно-сервисная платформа «Афиша», портал «Рамблер» и его тематические вертикали.

Услуга запущена в партнерстве со Сбербанком: можно отключить рекламу, списав полную стоимость подписки бонусами СПАСИБО. Кроме того, владельцы карт Сбербанка могут вернуть 5% от стоимости подключения сервиса на бонусный счет программы лояльности «Спасибо».

Чтобы оформить услугу, необходимо на сайте prime.rambler.ru/promo войти в единый профиль Rambler ID, который дает возможность активировать ее сразу на всех устройствах пользователя. Стоимость услуги составляет 65 рублей в месяц, при этом можно в любой момент отказаться от подписки и вернуться к просмотру рекламных блоков. При оплате банковской картой читателям доступен бесплатный тестовый период – денежные средства спишутся только через три дня после оформления услуги.

Максим Тадевосян, управляющий директор Rambler&Co, отметил: «Мы планировали предоставить нашим читателям возможность доступа к материалам без рекламы еще в 2016 году – тогда мы уже тестировали опцию, но сервис был доступен только для мобайла. Сейчас мы нацелены на увеличение доли b2c-монетизации: мы запускаем новые сервисы для конечных пользователей, и одним из таких сервисов как раз является услуга отключения рекламы на всех площадках Rambler Group. Наша ключевая задача – обеспечить максимальный комфорт для пользователей, поэтому считаем это win-win стратегией развития наших медиа. Благодаря усилению синергий со Сбербанком, читатели могут не только оплатить эту услугу банковской картой, но и воспользоваться своими бонусами СПАСИБО. В данной категории мы первые и пока единственные партнеры программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» и надеемся, что наше предложение будет интересно ее участникам. Большинство медиапроектов зарабатывают на рекламе, но часть аудитории готова платить за комфорт потребления контента. Как группа компаний, мы предлагаем читателям отключить рекламу на всех наших проектах по цене всего одной кружки кофе. Дополняя наши ресурсы такой возможностью, мы обеспечиваем повышение user experience, а также увеличение лояльности наших читателей».