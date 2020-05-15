Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Интеграция
Виктория Лубнина, «Азбука вкуса»: Мы верим в тотальную автоматизацию бухгалтерского и налогового учета
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Яндекс» предлагает «Диск» и «Почту» для бизнеса

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» запустил «Диск» и «Почту» для бизнеса. Они будут полезны владельцам компаний, которые хотят организовать сотрудникам рабочую почту и доступ к общим документам. Это можно сделать даже во время самоизоляции.

«Яндекс.Диск» для бизнеса позволяет выделить каждому сотруднику от 10 ГБ до 2 ТБ облачного пространства — в зависимости от выбранного тарифа. Люди смогут хранить файлы в облаке, работать с ними с любых устройств и пользоваться общими папками. Пользователям платных тарифов будет доступна приоритетная поддержка и интерфейс без рекламы. Кроме того, они смогут видеть изменения в файлах за последние 90 дней. В дальнейшем список возможностей будет пополняться.

С помощью «Яндекс.Почты» для бизнеса можно создавать почтовые ящики в домене компании. В адресной книге сотрудников будут адреса всех коллег, так что их не придётся искать. А назначать встречи можно будет через «Яндекс.Календарь». Базовая версия сервиса предоставляется бесплатно, как и «Почта» для домена. Компании, выбравшие платный тариф, получат почтовые ящики без рекламы и приоритетную поддержку.

Платный «Диск» для бизнеса стоит от 147 рублей в месяц на одного сотрудника, а «Почта» — от 129. Чтобы поддержать компании в период самоизоляции, «Яндекс.Диск» предлагает им особые условия: для тех, кто подключится к сервису до 1 июня, он будет бесплатным до октября. Предложение действует для компаний численностью до 100 человек.

«Диск» доступен в веб-версии, мобильных и десктопных приложениях, а «Почта» — в веб-версии и приложениях для смартфонов.

Другие материалы рубрики

Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2020 г.» состоится 28 мая

Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами

Lamoda возглавил экс-топ-менеджер «Билайна» и Tele2

В 2020 г. рухнут все сегменты ИТ. Кроме облачных сервисов

Путин обрушился с критикой на неработающий Портал госуслуг

Павел Дуров отказался от «революционной» криптовалюты, потому что мир находится под контролем США

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы: выбор ZOOM

Обзор камеры наружного видеонаблюдения IMOU Bullet Lite 2MP

Обзор терминала для сбора данных АТОЛ Smart.Pro

Как выбрать насос для дачи: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Суперманевренный дрон копирует комара

Новому реактивному двигателю не нужно топливо

Самозаживляющийся полимер восстановился без внешней помощи

Электропроводящие чернила делают любую поверхность интерактивной
Показать еще
Тема месяца

Как подобрать ноутбук для удаленной работы в СМБ-сегменте

Многие организации меняют свой основной вид деятельности, уходя в онлайн

Решение месяца

Какие СХД выбирают компании со стремительно растущими объемами данных

Игорь Буланов

руководитель отдела инфраструктурных сервисов ABBYY

ABBYY
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Как понять, что компании пора внедрять виртуальных роботов