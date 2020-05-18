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Выплаты на 10 млн детей оформлены через портал госуслуг

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Минкомсвязи России сообщило, что за шесть дней граждане России подали через Единый портал госуслуг более 7 млн заявлений по оформлению единовременной выплаты для 10 млн детей в возрасте от трех до 16 лет. Услуга была выведена на отдельную страницу posobie16.gosuslugi.ru 12 мая 2020 г.

Услуга стала самой популярной с момента запуска Единого портала госуслуг в 2009 г. В пиковые моменты на портале оформлялось более 3 тыс. заявлений на выплаты в минуту, а в среднем этот показатель составил 1,5 тыс. в минуту.

Выплаты предусмотрены поправками в Указ от 7 апреля 2020 года №249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», который подписал 11 мая 2020 г. Президент России Владимир Путин.

Единовременная выплата будет производиться с 1 июня 2020 г. Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство России (при условии достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста до 1 июля 2020 г.).

Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 г.

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