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«ЭР-Телеком» предложил цифровые решения для противодействия COVID-19

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«ЭР-Телеком холдинг» поддержал международный проект по внедрению новых цифровых решений для противодействия COVID-19. Разработанные сервисы актуальны на различных этапах пандемии для производственных компаний, медицинских учреждений и обычных людей, так как здесь используются несколько технологий геолокации и IoT-датчики с низким электропотреблением на базе сети стандарта LoRaWAN.

Сервис «Регистрация соблюдения социальной дистанции» позволяет производственным компаниям, возобновляющим деятельность, контролировать соблюдение норм социальной дистанции между сотрудниками, снижая тем самым риск заражения, повышая безопасность труда.

Разработанное решение базируется на IoT-сети LoRaWAN. С помощью персональных трекеров оно формирует и поддерживает мобильную виртуальную зону вокруг каждого сотрудника. Звуковой и вибросигнал проинформируют администратора о нарушении границ и возникновении рискованных ситуаций.

Решение «Мониторинг индивидуального пространства пожилых людей» призвано обеспечить пожилым людям более безопасный контакт с родственниками и социальными работниками.

Где бы ни находился человек – в больнице, в доме для престарелых или один у себя дома, опекуны и близкие люди смогут получать актуальную информацию не только о передвижениях, но и следить за изменениями ситуации в помещении. Контроль осуществляется с помощью тревожных кнопок, датчиков и браслетов-трекеров. Последние, в свою очередь, позволяют идентифицировать и оценивать качество работы сотрудника социальных служб и дают возможность руководству организации координировать работу персонала, отслеживать маршрут его перемещения.

Разработка «Мониторинг контроля за соблюдением карантина» позволяет фиксировать нарушения режима самоизоляции или выхода с территории лечебного учреждения, оперативно информируя администрацию.

Пользователь, обязанный находиться в условиях карантина, получает браслет с датчиком снятия и тревожной кнопкой, который кроме местоположения может фиксировать пульс и давление. Благодаря использованию такого устройства, снабжённого RFID меткой, сотрудники медицинских учреждений имеют возможность получать информацию о больном (номер мед. карты, дату поступления, диагноз, назначенное лечение и так далее).

«Для реализации таких решений доступна IoT-сеть LoRaWAN, развернутая во всех крупных городах России с населением более 300 тыс. При необходимости, мы готовы сделать дополнительное покрытие производственной территории и зданий наших клиентов, – отметил руководитель направления развития продаж IoT "ЭР-Телеком холдинга" Владимир Щетинин. – Для нас важно, что технология интернета вещей поможет придерживаться правил безопасного дистанцирования и многим компаниям сохранить работоспособность».

«Наша компания решила поделиться опытом в области низкоэнергетической геолокации, чтобы помочь людям, компаниям и больницам в борьбе с COVID-19», – сказал Оливье Херсент, генеральный директор компании Actility.



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