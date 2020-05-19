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Сервис видеозвонков «Почты Mail.ru» стал доступен всем пользователям

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Почта Mail.ru» запустила сервис видеозвонков, который анонсировала в конце апреля, на всех пользователей. Накануне запуска «Почта Mail.ru» также провела опрос, чтобы выяснить ключевые потребности пользователей при работе с инструментами видеосвязи. Также сервис добавлен в корпоративную программу Bug Bounty.

70% опрошенных пользователей считают главной характеристикой онлайн-звонков качество звука, устранение шумов и стабильность передачи голоса собеседника. Понимая это, в сервисе «Видеозвонки Mail.ru» особый акцент сделан на подборе оптимальных технических параметров для каждого конкретного звонка. За это отвечает динамически обучающаяся нейросеть, таким образом, каждый следующий звонок, совершенный через «Почту», будет лучше и качественнее предыдущего.

На втором месте — системы обеспечения безопасности и приватности беседы, которые важны практически половине (46%) респондентов. Поэтому в сервисе видеозвонков Mail.ru используются сложные ссылки для создания конференции, которые практически невозможно подобрать, а данные передаются по защищенным каналам. Также для максимальной защиты сервиса компания привлекает «белых хакеров», которым предложила проверить системы безопасности сервиса. Mail.ru включила сервис видеозвонков в свою программу Bug Bounty — международный проект по поиску уязвимостей в продуктах компании. Для звонков предусмотрены вознаграждения до $15 000 за найденный недочет.

Сервис «Видеозвонки Mail.ru» поддерживает групповые звонки, в которых могут участвовать до 100 человек. Создать онлайн-встречу может любой пользователь с аккаунтом Mail.ru, при этом участникам не понадобится ни регистрироваться, ни скачивать приложение — достаточно перейти по ссылке. Сервис звонков интегрирован в «Почту Mail.ru» — как в мобильную, так и в веб-версию. Ссылку на звонок можно создать как в меню «Почты», так и прямо при написании письма. Быстро перейти к звонкам также можно из «Календаря Mail.ru», создав ссылку на звонок прямо во встрече.

Запуск сервиса стал возможен благодаря технологиям видеозвонков социальной сети «Одноклассники».

В период изоляции видеосервисы стали особенно популярны. Так, по данным Hi-Tech Mail.ru, почти четверть пользователей могут полноценно работать из дома именно благодаря видеосвязи. Это также подтверждается исследованием «Почты» — практически половина опрошенных используют сервис для онлайн-встреч с коллегами.



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