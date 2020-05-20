Запущен сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через ЕПГУ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Банк России запустили в промышленную эксплуатацию сервис, который позволит гражданам через личный кабинет Единого портала госуслуг (ЕПГУ) дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов. Сервис реализован в рамках проведения эксперимента по запуску цифрового профиля граждан в соответствии с постановлением Правительства России от 3 июня 2019 г. №710.

Через новый сервис финансовые организации могут получать необходимые сведения, хранящиеся о гражданах в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и другие). Таким образом, будет реализовано дистанционное взаимодействие клиентов и банков без необходимости дополнительного предоставления документов. Крайне важно, что получить такую информацию можно только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифровых согласий.

На данный момент в проекте принимают участие 20 банков и четыре страховые организации. Причем клиенты шести банков уже могут через сервис в личном кабинете на Едином портале госуслуг заполнить анкету на дистанционное предоставление кредита онлайн. Список кредитных организаций будет увеличиваться. Страховые компании пока тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и каско через этот сервис.

«Мы запустили сервис в экспериментальном порядке — именно сейчас он востребован и гражданами, и банками. В условиях самоизоляции и удаленной работы необходимо снизить количество посещений мест скопления людей, при этом потребность в банковских услугах, конечно, сохраняется. Хотим особо отметить, что реализованный механизм работы является универсальным и предполагает гибкое использование. Для бизнеса это прежде всего возможность встраивать данный сервис в свои цифровые сквозные сценарии оказания услуг. Для граждан это возможность выразить согласие на передачу цифровых документов из государственных источников коммерческим организациям и распоряжение своими данными с помощью государственной платформы согласий. В ближайшее время планируется тиражирование данной возможности на самые разные направления нашей экономики», — сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

«Реализация этого проекта — еще один важный шаг на пути к цифровизации государственных и финансовых услуг. Он позволяет участникам финансового рынка и другим организациям получать необходимые сведения из доверенных государственных источников в режиме «одного окна». Гражданам же он предоставит удобный и безопасный способ получения банковских и других продуктов и сервисов онлайн. И это особенно важно сегодня в условиях самоизоляции, — сказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. — Сервис реализован с учетом необходимых мер по защите информации на базе инфраструктуры электронного правительства, которая принадлежит государству».

В перспективе проект будет расширен на все кредитные и микрофинансовые организации, а также дополнен новыми сведениями. В частности, о доходах граждан из информационных систем ФНС России и Минтруда России, а также сведениями из БКИ (Бюро кредитных историй). Соответствующий проект акта проходит согласование с заинтересованными государственными органами.