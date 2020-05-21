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Более 90% заявок на ипотеку Райффайзенбанк принимает онлайн

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Более 90% заявок на ипотеку Райффайзенбанк принимает полностью онлайн, в том числе в личном кабинете на сайте банка. В начале года этот показатель составлял 65%.

«В феврале мы интегрировали личный кабинет ипотечного заемщика с порталом госуслуг, чтобы процесс оформления заявки на ипотеку стал удобнее. Теперь 85% информации анкеты на ипотеку заполняется автоматически. Клиенту останется только прикрепить документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита. Заявку рассмотрим в течение дня, и с момента ее одобрения предложение будет доступно на протяжении двух месяцев, — сказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. — Авторизация в личном кабинете соответствует всем требованиям российского законодательства по защите персональных данных».

Учитывая эпидемиологическую обстановку, с середины марта Райффайзенбанк рекомендует клиентам использовать преимущественно цифровые сервисы. С их помощью просто решать свои финансовые вопросы, оставаясь в безопасности.

Регистрация в личном кабинете через аккаунт госуслуг доступна пользователям на сайте банка.



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