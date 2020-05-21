Perekrestok.ru запустил мобильное приложение «Онлайн.Перекресток»

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru запустил новое мобильное приложение «Онлайн.Перекрёсток». Оно уже доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Приложение было разработано с нуля за 4,5 месяца силами собственной команды разработчиков Perekrestok.ru. В компании ожидают, что оно поможет привлекать и удерживать новую аудиторию, а также повысить частотность заказов в сервисе.

В приложении «Онлайн.Перекрёсток» сделали легкий дизайн, не перегруженный деталями и интуитивно понятный, чтобы пользователю было удобно оформлять заказ на всех этапах. Для упрощения поиска все товары сгруппированы по категориям, в том числе сезонным, например, «Воды, соки, напитки», «Бытовая техника», «Дача и гриль», по аналогии с каталогом на сайте. Кроме того, на главной странице приложения сразу отображается раздел «Мои покупки», чтобы клиентам было удобнее находить и добавлять в корзину товары, которые он уже заказывал.

В первой версии приложения реализован базовый функционал Perekrestok.ru, в том числе доступ ко всему ассортименту интернет-магазина, это более 30 тысяч SKU. В самое ближайшее время там появится онлайн-корнер с зоотоварами, раздел с рецептами и другие сервисы, которые пользуются популярностью у клиентов Perekrestok.ru.

До настоящего времени заказы в интернет-магазине Perekrestok.ru можно было оформить через мобильное приложение «Мой Перекрёсток», запущенное в мае 2018 года. Оно совмещало в себе ассортимент и сервисы как офлайн-магазинов, так и онлайн-супермаркета. С учетом темпов развития Perekrestok.ru, постоянного расширения ассортимента, а также запуска маркетплейса было принято решение разработать для онлайн-супермаркета отдельное приложение. В течение переходного периода, который продлится около двух месяцев, возможность заказать доставку продуктов будет доступна в обоих приложениях. После этого «Мой Перекрёсток» продолжит работу как мобильное приложение розничной сети.

С момента запуска онлайн-супермаркета Perekrestok.ru количество заказов, оформленных через приложение «Мой Перекрёсток» и мобильную версию сайта, планомерно росло: за 2019 год доля заказов, совершенных через приложение, выросла с 25% до 45%. Рост популярности мобильных платформ для совершения онлайн-покупок среди клиентов Perekrestok.ru послужил одной из основных причин запуска отдельного приложения. Изначально мобильное приложение «Онлайн.Перекрёсток» планировалось выпустить в середине лета. Введение режима самоизоляции ускорило процесс: в марте из-за пандемии коронавируса нагрузка на сайт Perekrestok.ru выросла втрое: в пиковые моменты количество пользователей, оформляющих заказ на платформе одновременно, доходило до 7-8 тысяч. Команде разработчиков Perekrestok.ru пришлось работать быстрее. В результате проект по запуску нового мобильного приложения был реализован в более сжатые сроки.

«Собственное мобильное приложение - закономерный шаг развития онлайн-супермаркета Perekrestok.ru. По итогам прошлого года мы выросли в 3 раза по сравнению с 2018 годом, а в первом квартале 2020 года наша выручка составила половину от общего показателя за 2019 год. В апреле мы доставили 262 тысячи заказов, это почти половина от всех заказов за первый квартал. Спрос по-прежнему остается высоким: сейчас мы обрабатываем 11 тысяч заказов в сутки. Такие темпы развития требовали ускоренной разработки и тестирования нового мобильного приложения, которое позволит сделать наш онлайн-супермаркет еще более удобным и выйти на новый уровень сервиса», - отметил управляющий директор онлайн-супермаркета Perekrestok.ru Леонид Довладбегян.

При оформлении заказа через новое мобильное приложение до 30 июня предоставляется бесплатная доставка.