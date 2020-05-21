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Трафик столичных бизнес-абонентов Tele2 в апреле вырос на 28%

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность бизнес-абонентов в Московском регионе в период пандемии. В апреле количество скачанного интернет-трафика B2B-клиентами выросло на 28% по сравнению с предыдущим месяцем. Существенное влияние на рост Tele2 в бизнес-секторе оказало активное развитие M2M-направления – число пользователей услуги за отчетный период увеличилось на 64% год к году.

В момент перехода компаний на удаленный режим работы Tele2 зафиксировал рост спроса на корпоративную связь в столице и области. Важной тенденцией среди бизнес-абонентов в этот период стала растущая востребованность мобильного интернета. В апреле корпоративные клиенты скачали 9 ПБ трафика, тогда как месяцем ранее это значение не превышало 7 ПБ. В период карантина потребление мобильного интернета выросло на 28% по сравнению с прошлым месяцем. При этом месячный темп роста трафика увеличился в два раза.

Одним из ключевых драйверов роста оператора в бизнес-сегменте стало активное развитие M2M-направления. Так, в апреле 2020 г. поставки SIM-карт М2М выросли на 64% год к году. При переходе на удаленный режим работы межмашинные коммуникации позволяют предпринимателям управлять используемым оборудованием, а также обеспечивают повышенную безопасность работы.

Tele2 наблюдает растущую востребованность бизнес-услуг. Корпоративные клиенты оператора активно пользуются опцией «SMS-Таргет», которая позволяет создавать рассылки с детальным сегментированием и оперативно информировать целевую аудиторию. Так, в апреле число подключений услуги увеличилось на 542% год к году. Позитивную динамику также продемонстрировал сервис «Выделенный APN». Он позволяет организовать защищенное беспроводное подключение и ограничить доступ SIM-карт к внешним ресурсам, что особенно актуально ввиду организации удаленной работы. Так, число подключений услуги в апреле увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В период самоизоляции бизнес-абоненты стали меньше пользоваться голосовой связью – в апреле количество исходящих звонков показывает отрицательную динамику по сравнению с предыдущим месяцем. При этом продолжительность вызовов за отчетный период выросла на 4% и составила 82 млн минут.

Наталья Тимощук, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Москва» Tele2, сказала: «Наша приоритетная задача сегодня – в короткие сроки помочь предпринимателям адаптироваться к современным реалиям. Вместе с нашими текущими и потенциальными клиентами мы подбираем наиболее эффективные предложения для той или иной отрасли бизнеса. Стабильный рост в корпоративном сегменте подтверждает привлекательность и востребованность наших услуг. Мы стремимся создавать гибкие решения и предлагать актуальные сейчас инструменты, как, например, таргетированная SMS-рассылка и геоаналитика, которые помогут бизнесу оптимизировать расходы».

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