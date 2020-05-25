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«Связной» запустил платежный онлайн-сервис

Интернет Веб-сервисы Ритейл Розница Техника

«Связной» объявлил о запуске сервиса платежей и переводов на сайте компании. С его помощью клиенты смогут оплатить судебные задолженности, сотовую связь, налоги, штрафы ГИБДД, а также коммунальные платежи. Запуск нового сервиса стал очередным шагом ритейлера в рамках сервисной стратегии.

Воспользоваться услугой можно на сайте «Связного» в разделе «Платежи и переводы». Каждая операция занимает не более 5 минут, утверждают в компании. Например, оплатить судебную задолженность можно по номеру постановления, а также по номеру исполнительного производства. Кроме этого, можно проверить наличие своей судебной задолженности введя серию и номер паспорта.

Все платежи осуществляются банковской картой. Услугами по оплате судебных задолженностей, сотовой связи, налогам и штрафам ГИБДД могут воспользоваться жители всех регионов страны, а коммунальные платежи доступны пока только для жителей Москвы и Подмосковья.

«Ежемесячно более 5 млн посетителей наших розничных магазинов совершают платежные операции. Сегодня, когда каждому из нас необходимо минимизировать количество выходов из дома, важно получить доступ ко всем необходимым сервисам в интернете, поэтому мы предоставили такую возможность нашим клиентам. Запуск нового сервиса на нашем сайте поможет решить проблему доступности платежных услуг в отдаленных и малонаселенных пунктах», — отметил вице-президент по телекоммуникационным и финансовым услугам компании «Связной» Максим Следков.

Ранее «Связной» на своем сайте уже реализовал возможность осуществлять денежные переводы с карту на карту.



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