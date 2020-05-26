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AliExpress Россия и «Сберлогистика» вводят новые способы доставки заказов

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

Российские продавцы AliExpress смогут использовать новые способы быстрой доставки: курьерами «Сберлогистики» до двери, а также в пункты выдачи заказов — постаматы и отделения Сбербанка. Вместе с ними число точек выдачи заказов AliExpress по всей России превысит 16500 пунктов.

Сначала продавцы AliExpress смогут подключить услугу «Сберкурьер» — доставку заказов курьером до двери получателя в 42 крупных российских городах и 500 окружающих их населенных пунктах, где есть курьерские центры Сберлогистики. Для продавцов AliExpress будут действовать льготные условия доставки — 150-300 рублей в зависимости от региона. Курьер сможет забрать товар там, где это удобно продавцу — например, со склада или из магазина. В настоящее время в штате «Сберлогистики» более 500 курьеров. Они смогут доставить заказ по Москве в течение 1-2 дней, в другие регионы — в течение 4-5 дней.

На втором этапе продавцам AliExpress станет доступна услуга «Сберпосылка» — доставка в пункты выдачи заказов: более 1000 постаматов «Сберлогистики» и 2500 пунктов приема и выдачи заказов в отделениях Сбербанка, расположенных в 800 городах и населенных пунктах России. Эта услуга станет доступна после снятия всех связанных с карантином ограничений, когда отделения банка заработают в обычном режиме. Передать заказ на доставку продавцы смогут через курьерскую службу или склад «Сберлогистики», а после снятия карантина можно будет отправить товар через постаматы или отделения банка.

«Во время пандемии спрос на курьерскую безопасную доставку увеличился. Доля курьерских доставок в среднем по рынку выросла с 10-15% до 65%. В этих условиях нам удается удерживать качество курьерской доставки на уровне более 98% благодаря оперативному наращиванию штата курьеров и автопарка. Мы работаем по алгоритмам бесконтактной доставки с соблюдением социальной дистанции уже с конца марта, наши курьеры снабжены всеми необходимыми средствами защиты (перчатки, маски, санитайзеры), проходят ежедневные медосмотры и термометрию, а подтверждением вручения служит смс-код», — сказала руководитель департамента федеральных продаж «Сберлогистики» Мария Зайцева.

«Приоритет AliExpress — увеличение рост объемов бизнеса продавцов из России. Уже сейчас более 10 тысяч локальных магазинов продают на площадке более 1,5 млн товаров. Наши продавцы имеют доступ к самой большой базе покупателей и выгодным условиям работы, включая 0% комиссию. Мы намерены обеспечить покупателей высоким уровнем сервиса и быстрой доставкой, а продавцов — выгодными логистическими услугами от ведущих поставщиков. Сотрудничество со Сберлогистикой позволит нам расширить выбор курьерских услуг, а затем и добавить новые — возможность доставлять и забирать заказы из широкой сети отделений Сбербанка», — сказал Евгений Якушкин, директор по стратегии и развитию бизнеса AliExpress Россия.

Подключить услуги по доставке от «Сберлогистики» смогут все российские продавцы AliExpress в своих личных кабинетах.



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