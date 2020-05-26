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«Сбербанк-АСТ» запустила сервис удаленного проведения собраний кредиторов

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Электронная торговая площадка «Сбербанк-АСТ», входящая в экосистему Сбербанка, объявила о расширении линейки удаленных сервисов. В отсутствие возможности принять участие в очных собраниях кредиторов, компания предлагает проведение дистанционных собраний путем проведения одновременных видеоконференций, подписания бюллетеней и итогового протокола ЭЦП участников. Данная услуга в первую очередь будет интересна арбитражным управляющим, так как позволяет оптимизировать расходы на проведение собраний кредиторов; возможность проведения собраний с участниками из разных регионов дополнительно исключает затраты на транспорт и проживание.

Все секции ЭТП продолжили работу в период пандемии без ограничений, но с необходимыми предосторожностями. Многие услуги впервые стали доступны полностью удаленно, например, получение электронной цифровой подписи, подписание протоколов закупочных комиссий. Новый сервис для участников торгов по банкротству предоставляется абсолютно бесплатно. Необходимо только зарегистрироваться на электронной площадке «Сбербанк-АСТ» в секции «Банкротство». Новая функциональность позволяет проводить все варианты голосования, предусмотренные законодательством.

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