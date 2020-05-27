«Почта России» будет выдавать интернет-заказы «М.Видео» в отделениях связи

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, начала сотрудничество с «Почтой России» по доставке и выдаче онлайн-заказов. Пилот стартовал в Москве, Московской области, Казани и Новосибирске, в ближайшее время доставка техники через отделения «Почты России» заработает в Екатеринбурге и Свердловской области, а также в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Уже на первом этапе проект позволит «М.Видео» предлагать электронику в более чем 300 новых населенных пунктах, где ритейлер до этого не был представлен. После налаживания всех процессов партнеры планируют поэтапное масштабирование доставки на другие города – в перспективе до 42 тыс. отделений по всей России.

В пилотном режиме «Почта России» ведет выдачу онлайн-заказов «М.Видео» в 1291 отделении Москвы, Московской области, Казани и Новосибирска. Отделения «Почты России» с точки зрения локации дополняют сеть магазинов «М.Видео» таким образом, что покупатели могут выбрать ближайший к дому вариант. Забрать в отделениях «Почты России» можно заказы, оформленные на сайте, а также в перспективе в мобильном приложении и через контактный центр. Услуга бесплатна для покупателей, доставка занимает в среднем два дня. В ближайшее время сервис также запустится в Екатеринбурге и Свердловской области, Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Уже на первом этапе жители более 300 городов и поселков городского типа впервые смогут получить технику «М.Видео» самовывозом или с доставкой из почтового отделения – ранее им приходилось самостоятельно ехать в ближайший город, где работает розничный магазин.

«Группа "М.Видео-Эльдорадо" уже сейчас является крупнейшим в России онлайн-ритейлером бытовой техники и электроники. За последние несколько недель мы полностью перешли на онлайн-процессы, группа в рамках стратегии One Retail полностью объединяет все онлайн- и офлайн-точки контакта с покупателями. Наши магазины остаются неотъемлемой частью и надежным фундаментом онлайн-продаж компании, нашим уникальным преимуществом. При этом мы развиваем и новые форматы взаимодействия с клиентами – выдача онлайн-заказов "М.Видео" в магазинах "Пятерочка", экспресс-доставка службами такси, а теперь и выдача заказов в отделениях "Почты России". Эти проекты позволяют нам быть ближе к покупателям и повышать частоту контакта. "Почта России" является для нас долгосрочным стратегическим партнером, который дает возможность жителям небольших городов, получить доступ широкому ассортименту техники и качественному сервису. Например, "Почта" предлагает не только самостоятельно забрать посылку, но также оформить курьерскую доставку из отделения домой», – сказала управляющий директор «М.Видео» Дагмара Иванова.

После завершения пилота партнеры начнут поэтапное масштабирование проекта – подключится сеть «Эльдорадо», и в будущем доставка может быть реализована в 42 тыс. отделений по всей России. Жители нескольких тысяч небольших населенных пунктов получат канал для покупки большого ассортимента техники без необходимости дальних поездок. Они также смогут пользоваться бонусными баллами и другими преимуществами программ лояльности «М.Видео» и «Эльдорадо», персональными промопредложениями, участвовать в распродажах.

«Цифровые и логистические возможности "Почты России" позволяют нам расширять географию бизнеса компаний, включая крупнейших ритейлеров, в самые короткие сроки. Быстрое подключение к услугам "Почты", удобная интеграция, широкая география сети почтовых отделений и курьерской службы обеспечивают наших партнеров важными конкурентными преимуществами», – отметил заместитель генерального директора «Почты России» по электронной коммерции Алексей Скатин.

Доставка в отделения «Почты России» доступна для всех категорий техники весом до 20 кг и с габаритами упаковки не более 60 см по любой из сторон. Чтобы получить товар, достаточно предъявить паспорт или назвать проверочный код из приложения «Почти России». Логистика и «последняя миля» реализованы на стороне «Почты». Собранные на складах группы заказы попадают в распределительный центр, откуда их отправляют по выбранным отделениям. Доставка в большинство регионов займет порядка 2-3 дней.

Клиенты «М.Видео» и «Эльдорадо» также могут получить заказы в магазинах, которые частично работают как пункты выдачи, и в 2,5 тыс. партнерских ПВЗ сети супермаркетов «Пятерочка» в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде и Екатегинбурге.