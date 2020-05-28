Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Приложение YouTube Детям теперь доступно на Apple TV

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Google объявила о том, что приложение «YouTube Детям» теперь доступно на устройствах с Apple TV. Оно помогает юным зрителям находить и смотреть увлекательные ролики, а взрослым — следить за тем, какой контент смотрят их дети.

В библиотеке «YouTube Детям» можно найти детские видео на любой вкус — сериалы, песни, учебные видео и многое другое. Все они отобраны с помощью алгоритмов или вручную и подходят для семейного просмотра. Приложении позволяет родителям устанавливать настройки контента в соответствии с возрастом ребенка, ограничивать время, в течение которого он может смотреть видео, а также скрывать отдельные ролики.

После скачивания приложение можно запустить фразой «Привет, Siri! Открой YouTube Детям». При входе в аккаунт родительский контроль и другие настройки будут применены к приложению на Apple TV. Изменить настройки можно в приложении на планшете или телефоне.

Приложение доступно на устройствах с Apple TV Gen 4 и Gen 5.



Другие материалы рубрики

Huawei нашел сервис на замену YouTube. Он навечно заблокирован в России

ОНЛАЙН-конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые условия и новые вызовы» состоится 10 июня

Как власти распределят 235 миллиардов на цифровизацию госуправления

В России появился проект для поддержки кириллических доменов

Миллион сайтов на WordPress атакован с 24 тыс. IP-адресов

CNews выпустил рейтинг поставщиков средств аналитики. Его показатели побили рекорды прошлых лет

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Пир во время пандемии: как мошенники наживаются на коронавирусе

Лучшие электробритвы 2020 года: хиты продаж

Лучшие электросамокаты: выбор ZOOM

Лучшие беговые дорожки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках