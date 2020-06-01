Delivery Club в три раза увеличил количество заказов по итогам мая

Delivery Club в мае выполнил свыше 5,5 млн заказов (без учета доставки продуктов питания и заказов «навынос»), что в 3 раза превышает показатель мая 2019 года. Это новый рекорд для компании. По сравнению с апрелем 2020 года Delivery Club вырос на 1 млн заказов - это также самый быстрый рывок в истории сервиса.

На результате мая сказались такие факторы как подключение к платформе новых ресторанов, активность пользователей в период домашнего режима, а также проект по расширению зон доставки вместе с «Ситимобил». На неделе 6 - 12 апреля сервис впервые в истории выполнил 1 млн заказов, с этого момента планка еженедельно увеличивается.

«За последние три месяца к нам подключилось свыше 4000 новых ресторанов. Их интерес к доставке положительно сказывается на спросе: чем больше на платформе выбор ресторанов, тем интереснее пользователям чаще заказывать еду. Сейчас мы активно внедряем доставку с помощью водителей «Ситимобил», которые еще сильнее расширяют выбор ресторанов для клиентов. Увеличение логистических зон ускорило наш рост в мае, и мы ожидаем усиления этого эффекта в начале лета», - отметили в пресс-службе Delivery Club.

Помимо доставки еды из ресторанов Delivery Club продолжает развивать направления доставки продуктов и заказа еды «навынос». Так, на прошлой неделе Delivery Club запустил доставку собственными курьерами из магазинов «ВкусВвлл». Функцию заказа еды «навынос» уже подключили свыше 1000 ресторанных сетей и отдельных заведений.

В период коронавируса Delivery Club запустил программу поддержки ресторанов, позволяющую локальным заведениям, выполняющим заказы своими силами, получать заказы от сервиса без комиссии. Комиссия для локальных ресторанов, доставляющих заказы с помощью курьеров Delivery Club, была снижена до 25%. Также сервис за свой счет удвоил курьерам чаевые, оставленные клиентами через мобильное приложение за апрель и май. С начала апреля курьеры в Москве сдают тексты на коронавирус.