Группа «М.Видео-Эльдорадо» перезапустила магазины в Москве и регионах в новом формате

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой), объявила о рестарте розницы в новом формате в рамках стратегии One Retail после снятия ограничительных мер в отдельных регионах – все операции в магазинах могут осуществляться бесконтактно онлайн, с полным соблюдением мер безопасности для покупателей и сотрудников. «М.Видео» и «Эльдорадо» открыли 114 магазинов в Москве и около 600 – в регионах.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» в апреле полностью перешла на онлайн-платформу и пересмотрела работу магазинов, которые являются одним из ключевых элементов бизнес-модели One Retail. Большинство операций в рознице теперь осуществляется онлайн и бесконтактно. Оплатить покупку в магазине можно, не подходя к кассе – достаточно со своего смартфона перейти по ссылке, которую отравит продавец. 40% покупок в магазинах в апреле-мае были оплачены онлайн – через сайт, мобильное приложение или по специальной ссылке. Оформление кредита, консультации с продавцами также возможны без личного контакта с персоналом.

Покупатели «М.Видео» могут с помощью мобильного приложения через QR-код на ценнике в магазине получить мгновенно всю информацию о товаре, проконсультироваться с консультантом через видеозвонок, бесконтактно оплатить покупку.

После снятия карантинных мер в отдельных регионах «М.Видео» и «Эльдорадо» начали перезапуск своих магазинов в новом формате, всего полностью открыто на сегодня 114 магазинов в Москве и около 600 магазинов в 180 городах по всей России. Всего группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет 1038 магазинами в 250 городах России и присутствует практически во всех субъектах РФ.

В течение апреля «М.Видео» и «Эльдорадо» для удобства клиентов запустили целый ряд сервисов, которые продолжают пользоваться популярностью и после снятия карантинных ограничений. Например, получить консультацию и помощь с выбором техники можно через видеозвонок, быструю доставку из магазина – с помощью такси, интернет-заказ можно забрать на парковке. Ритейлеры продолжат дальнейшее развитие таких услуг.

В тех регионах, где продолжают действовать ограничительные меры, магазины Группы работают как пункты выдачи онлайн-заказов, салоны связи, мини-склады (dark stores), если иное не определено локальными нормативными актами.

«Пандемия полностью изменила привычный нам мир и традиционные модели бизнеса. Уходит разделение на каналы, и это выбор покупателя. В магазине клиенты "М.Видео" совершают те же действия, что и дома в смартфоне – проходит авторизацию, выбор, формирование корзины и оплату, это можно сделать самостоятельно со своего девайса или с помощью консультанта и его мобильного устройства. При этом магазины были и остаются основой нашего бизнеса, но их роль меняется, они становятся основой роста онлайн-продаж. Магазин как шоурум позволяет производителям донести до покупателей все преимущества новых разработок и решений, обеспечивает быстрый доступ покупателей к товарам – мы выдаем онлайн-покупку уже через 15 минут. Магазины "М.Видео" и "Эльдорадо" как часть общей онлайн-платформы стали еще более востребованными и эффективными, Порядка 46% заказов в апреле-мае наши покупатели предпочли забрать в магазинах, это в три раза больше, чем в прошлом году», – сказал президент группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован.

Безопасность и бесконтактность операций остается ключевым приоритетом группы «М.Видео-Эльдорадо». Переход на онлайн-операции позволяет «М.Видео» и «Эльдорадо» минимизировать контакт между покупателем и сотрудниками розницы, сохранив высокий уровень сервиса и поддержки.

Во всех магазинах, независимо от формата работы, действуют строгие санитарные правила на основе рекомендаций Роспотребнадзора – все сотрудники перед началом работы и в течение дня проходят температурометрию, используют маски и перчатки, санитайзеры. В магазинах проводится регулярная влажная уборка и проветривание. Возле кассовых зон и у входа в магазин нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

Магазины «М.Видео» и «Эльдорадо» в каждом городе работают в соответствии с действующими на данной территории карантинными мерами, для удобства и безопасности покупателей введены в ассортимент маски и перчатки.

Несмотря на действовавшие и сохранившиеся в ряде регионов ограничения по работе ритейла, группа «М.Видео-Эльдорадо» направила все ресурсы на сохранение розничного персонала и поддержание благополучия сотрудников. Незанятые в магазинах специалисты получили возможность переобучения и перехода в другие функции, например, около 440 продавцов стали операторами контактных центров «М.Видео» и «Эльдорадо». В рамках социальной поддержки группа ввела дополнительное страхование жизни и здоровья сотрудников и дополнительную материальную помощь при заболевании коронавирусом, предлагает бесплатный доступ к круглосуточной линии дистанционной медицинской помощи и психологическим консультациям, обучающие программы для освоения новых навыков и горизонтальных перемещений внутри компании. Все сотрудники имеют страхование от несчастного случая, заявляют в «М.Видео-Эльдорадо».