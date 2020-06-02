Голосовой помощник «Яндекса» научился рисовать картины на любые темы

Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» теперь умеет создавать картины по просьбе пользователей. Стоит попросить — и она изобразит что угодно, будь то оливковая роща или пустынный пляж. Это первый голосовой помощник в мире, который генерирует картины на любые темы, заявляют в «Яндексе».

Чтобы «Алиса» создала картину, достаточно попросить: «Алиса, нарисуй панду» или «Алиса, нарисуй осенний пейзаж». Она способна изобразить даже то, что сложно себе представить — например, вдохновение. «Алиса» старается не повторяться и создавать каждый раз новое изображение. Его можно скачать, чтобы потом перенести на футболку, напечатать на холсте или, например, сделать фоном в видеоконференции.

«Алиса» создает изображения по запросу с помощью двух нейронных сетей. Одна из них была обучена на работах художников ХХ века и умеет генерировать картины. Другая нейронная сеть определяет, что на них изображено. Чтобы научить нейронную сеть сопоставлять смысловую близость изображения и слов, ее обучали на поисковых запросах. Таким образом, «Алиса» всегда знает, какую картину предложить пользователю.

«Алиса» разбирается в живописи и может рассказать про работы известных мастеров. Если показать ей случайное фото и спросить: «На какую картину это похоже?», то вспомнит подходящую картину. Голосовой помощник умеет также распознавать, что изображено на картинке, и определять, на кого из известных людей похож человек.

Все эти возможности доступны в мобильном приложении «Яндекс» и в «Яндекс.Браузере», где присутствует голосовой помощник «Алиса».