ПЭК запускает электронную торговую площадку для взаимодействия с грузоперевозчиками

Российский транспортно-логистический провайдер «Первая экспедиционная компания» анонсировал создание собственной цифровой электронной площадки, которая объединит логистов, грузовладельцев и грузоперевозчиков для торгового взаимодействия в части логистики. Электронная торговая площадка позволит сократить временные затраты на взаимодействие как для логистической компании, так и для перевозчика на 35%.

В основе платформы лежит аукционно-тендерная технология. На площадке в режиме онлайн доступен выбор грузоперевозчика по конкретному направлению в формате аукциона с возможностью торга за разовую перевозку и в формате тендера, подразумевающего долгосрочное сотрудничество между логистической компанией и перевозчиком. Все процессы сделки от поиска поставщика и создания заявки до оплаты услуги оцифрованы, в режиме реального времени доступна проверка статуса рейса.

Электронная площадка объединит всех перевозчиков, с которыми ПЭК сотрудничает в столице и регионах. Сейчас их более 150. Возможно, в дальнейшем количество грузоперевозчиков увеличится.

На данном этапе завершена работа по созданию «личного кабинета поставщика» и системы аукционов, платформа запущена в тестовом режиме. До конца 2020 г. продукт будет полностью доработан. Параллельно ведется работа с анкетированием перевозчиков, которые дают ПЭК обратную связь по новому продукту. По мнению экспертов, после реализации оставшихся доработок, время на подбор необходимого грузоперевозчика и реализацию доставки сократится в два раза.

ПЭК обладает всей необходимой инфраструктурой для организации грузоперевозок: от

автопарка в 2 тыс. грузовиков до складских площадок на всей территории страны. Однако для того, чтобы реализовать все потребности клиентов, компания также обращается к услугам партнеров-собственников транспорта на сторонних аутсорсинговых электронных площадках. Чтобы автоматизировать работу с поставщиками транспортных услуг и упростить распределение заказов, сделав эту процедуру максимально прозрачной и удобной, компания ПЭК приняла решение о создании собственной цифровой платформы по взаимодействию с перевозчиками.

Каждый участник платформы получит отдельный "личный кабинет поставщика", позволяющий обмениваться юридически значимыми электронными документами, а также отображающий всю базу данных по своим водителям и транспортным средствам. Кроме того, в личном кабинете перевозчик сможет отслеживать все назначенные ему заказы и KPI по их выполнению», — сказал руководитель службы транспортной логистики ПЭК Магомед Гасанов.