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«Рамакс интернейшнл» реализовал схему прямой дистрибуции авиауслуг «Аэрофлота» по стандарту NDC

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«Рамакс интернейшнл» получил сертификат четвертого уровня в рамках внедрения нового стандарта дистрибуции авиаперевозок NDC (New Distribution Capability), разработанного Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

NDC – стандарт обмена данными между авиакомпанией и агентами по продаже билетов. Четвертый уровень по этому стандарту присуждается компаниям, которые успешно реализовали технологию NDC Offers & Orders Management (управление предложениями и заказами) в версии 18,2.

«Рамакс интернейшнл» получил сертификат за реализацию схемы прямой дистрибуции авиауслуг компании «Аэрофлот» с агентствами и метапоисковиками по новому стандарту NDC. Авиаперевозчик внедрил механизм прямых продаж билетов через онлайн-поисковики авиарейсов, такие как Skyscanner, Momondo и другие. Помимо этого, обеспечено информирование клиентов о брендовых тарифных группах, стимулированы апсейлы и повышен денежный поток. В результате проекта «Рамакс интернейшнл» создал в «Аэрофлоте» систему сервисов NDC, соответствующую стандарту Международной авиатранспортной ассоциации, за что и получил сертификат высшего уровня.

Четвертый уровень позволяет «Рамаксу» выстроить и внедрить у своих заказчиков стратегию сервисной поддержки пассажиров. С помощью решения «Рамакс интернейшнл» крупнейшие игроки рынка пассажирских перевозок смогут оперативно предоставлять пассажирам информацию по обмену и возврату билетов и информировать их об изменениях в бронировании. Как итог, реализация подобной схемы способна оптимизировать расходы на дистрибуцию и увеличить выручку от продаж билетов и сервисов.

«Персонализированные коммуникации – это то, чего под час не хватает клиентам компаний из транспортного и туристического секторов. Пассажирам важно видеть, что перевозчики заботятся о них и предоставляют удобные каналы и сервисы для оформления и отслеживания заказов, – сказал Дмитрий Буленков, вице-президент по продажам и маркетингу, ГК «Рамакс». – Сертификация NDC по высшему статусу в результате реализации схемы прямой дистрибуции в "Аэрофлоте" подчеркивает, что "Рамакс интернейшнл" способен реализовать проекты NDC Offers & Orders Management и построить удобную систему сервисов NDC у заказчиков самого высокого уровня.»

«Для нас важно, чтобы пассажиры могли покупать билеты любым удобным способом и по тем каналам, которые всегда под рукой. Поэтому нам нужны инновационные проекты, которые смогут сделать взаимодействие между авиакомпанией и клиентами более эффективным. Стандарт NDC помогает нам находить надежных партнеров, благодаря которым мы усовершенствовали управление заказами и получили новые возможности для дистрибуции авиауслуг по цифровым каналам», – отметил Кирилл Богданов, заместитель генерального директора компании «Аэрофлот».

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