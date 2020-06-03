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Сбербанк запустил сервис по поиску арбитражного управляющего

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Сбербанк и его дочерняя компания АБК объявили о запуске сервиса по поиску арбитражного управляющего для личного банкротства физического лица. Веб-платформа получила название Fresh Start. С ее помощью пользователи смогут в онлайн-режиме найти арбитражного управляющего для проведения процедуры личного банкротства на выгодных условиях.

Сервис разработан для граждан, длительное время испытывающих затруднения с исполнением финансовых обязательств, для которых банкротство является единственным способом избавиться от непосильной долговой нагрузки.

Максим Дегтярев, вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка, сказал: «Основная миссия сервиса — обезопасить граждан от недобросовестных посредников и помочь найти действительно грамотного специалиста, который корректно проведет процедуру банкротства».

Пользователи сервиса-агрегатора смогут дистанционно подобрать арбитражного управляющего, задав определенные параметры в форме на сайте (например, регион, сумму задолженности, количество кредиторов и др.)

Новый сервис будет также интересен и самим арбитражным управляющим, которые получат возможность существенно расширить список своих клиентов без дополнительных расходов на рекламу. Им потребуется лишь зарегистрироваться на сайте и разместить информацию о себе в личном кабинете.

Дмитрий Теплицкий, генеральный директор компании «Активбизнесконсалт», сказал: «Перед запуском сервиса мы проделали большую аналитическую работу и убедились, что он будет востребован у населения. В ближайшее время мы ожидаем регистрацию более 200 арбитражных управляющих, что позволит обеспечить сопровождение значительного количества процедур финансовой несостоятельности граждан».

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