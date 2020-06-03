«Яндекс» поможет найти и купить лекарства в аптеках

«Яндекс» поможет найти и зарезервировать лекарства в ближайших аптеках, а также выбрать лучшую цену прямо на карте. Чтобы посмотреть, где есть нужный препарат, можно просто поискать его на «Яндексе», в «Здоровье» или «Картах». Таким образом новый поиск объединил сервисы «Яндекса», в которых люди привыкли узнать информацию о лекарствах и аптеках.

Информация о наличии и ценах обновляется в реальном времени — пользователи могут быть уверены, что лекарство точно окажется в аптеке и будет стоить столько же, сколько при бронировании. Данные о том, какие лекарства есть в наличии, «Яндекс» получает напрямую от аптек. На старте к сервису подключены 2,3 тыс. аптек объединения АСНА. Скоро присоединятся и другие крупные сети и дистрибьюторы, например «Эркафарм» и «Здравсити», а количество подключенных аптек увеличится до 17 тыс. по всей стране.

«Яндекс каждую неделю обрабатывает 25 млн запросов про лекарства. И сейчас мы объединили все сервисы со сценарием поиска лекарств, — сказал руководитель проекта Вячеслав Горлицкий. — Благодаря этому нашим пользователям будет проще понять, где и по какой цене можно приобрести нужные препараты. Это удобно и для самих аптечных сетей — мы показываем их ассортимент многомиллионой аудитории сервисов "Яндекса"».

На «Яндекс.Здоровье» можно не только найти одно лекарство, но и сразу собрать корзину из нескольких препаратов — и сравнить, сколько она будет стоить в разных местах. Все аптеки, где лекарства есть в наличии, покажут «Яндекс.Карты». Можно выбрать удобную — с подходящими ценами или ту, которая ближе всего к дому, и зарезервировать лекарства. Заказ соберут в аптеке в ближайшее время, когда он будет готов — придет SMS. Забрать его нужно самостоятельно в течение трех дней.