Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах

«Яндекс» объявил о том, что сервис «Яндекс.Еда» вышел в 79 новых городов, расширив географию втрое и став лидером по количеству городов с собственной доставкой. Курьеры и водители, сотрудничающие с сервисом, теперь доставляют заказы в 112 населенных пунктах во всех частях страны, включая новые для «Яндекс.Еды» Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа. Еще в 600 малых городах сервис начнет работу по модели маркетплейса - рестораторы смогут получать заказы от пользователей «Яндекс.Еды» и доставлять их самостоятельно.

Подключиться к сервису могут не только рестораны, но и ритейлеры. «Яндекс.Еда» уже доставляет заказы из магазинов сетей «Вкусвилл» и «Азбука вкуса» в Москве.

Во всех городах, где работает «Яндекс.Еда», заказ теперь также можно сделать через приложения «Яндекс.Такси», «Яндекс» и «Яндекс.Браузер». Это позволяет ресторанам существенно увеличить аудиторию, которая видит их предложение, и нарастить заказы.

Независимые рестораны и небольшие сети до трех заведений в новых городах при подключении к платформе до 15 июня получают 100 доставок за счет сервиса. «Яндекс.Еда» вдвое увеличила финансирование программы поддержки локальных ресторанов и выделит на нее около 100 млн руб.

Из новых городов наиболее активно еду из ресторанов заказывают жители Астрахани, Чебоксар, Калуги, Таганрога, Липецка, Ульяновска и Пензы. Яндекс.Еда также заработала во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Анапе, Вологде, Нижнем Тагиле, Мурманске, Петрозаводске, Махачкале, Нальчике и других населенных пунктах с более 100 тыс. жителей.

С сегодняшнего дня сервис начинает подключать рестораны еще в 600 городах по модели маркетплейса. В небольших населенных пунктах рестораны смогут получать заказы от пользователей популярных приложений «Яндекса» и доставлять их своими силами. Для них разработали форму самостоятельной регистрации, которая позволит начать работу с платформой в тот же день без участия менеджеров сервиса.

«Яндекс.Еда» — сервис для заказа еды из ресторанов и кафе. С «Яндекс.Едой» сотрудничают 24 тысячи заведений в 112 городах. С осени 2019 года сервис также работает в Казахстане. Заказать еду можно на eda.yandex и в приложениях «Яндекс» и «Яндекс.Еда» для iOS и Android. Среднее время доставки заказа в Москве составляет 33 минуты.