Более 55 тысяч клиентов подтвердили учетную запись на «Госуслугах» в интернет-банке ВТБ

Менее чем за месяц работы сервиса регистрации и подтверждения учетной записи на портале «Госуслуги», запущенного 9 мая 2020 г., им воспользовались более 55 тыс. пользователей «ВТБ-онлайн». Весь процесс подтверждения или регистрации занимает не более минуты.

С момента запуска сервиса свою учетную запись на портале «Госуслуги» подтвердили 30 тыс. человек. Еще свыше 25 тыс. проверили свою учетную запись в «ВТБ-онлайн», и она оказалась подтвержденной.

Новый сервис позволяет клиентам ВТБ не идти в офис банка или центр обслуживания для подтверждения учетной записи — все можно сделать онлайн менее чем за минуту. С подтвержденной учетной записью клиенты смогут дистанционно получать цифровые госуслуги.

«Меньше чем за месяц, новым сервисом воспользовались более 55 тыс. наших клиентов — это говорит о том, что услуга востребована. Теперь нашим клиентам не придется идти в офис банка — все можно сделать онлайн. Кроме того, они могут оформить выплаты пособий на детей и за работу в условиях коронавируса в рамках указа Президента России. В дальнейшем мы продолжим работать над улучшением "ВТБ-онлайн", чтобы он был еще более удобным и функциональным», — отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги» быстро и просто. Для этого нужно перейти в раздел «Прочее» в мобильном приложении «ВТБ-онлайн» и выбрать «Регистрация на Госуслугах». В интернет-банке потребуется перейти в профиль пользователя. Дальше клиенту нужно ввести номер СНИЛС, если он отсутствует в профиле, и нажать кнопку «Продолжить» — запись будет подтверждена. Если учетная запись на портале она еще не создана, клиент сможет зарегистрироваться прямо в «ВТБ-онлайн».

Банк ВТБ намерен и дальше плотно взаимодействовать с Министерством цифрового развития, чтобы клиентам было удобно пользоваться дистанционными сервисами.