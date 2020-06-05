Клиенты «Открытия» могут сдавать налоговую отчетность через интернет-банк

Клиенты банка «Открытие» – представители малого и среднего бизнеса – могут сдавать отчетность в налоговую инспекцию через интернет-банк «Бизнес-портал». Сервис работает на базе технологий нового «Астрал отчета» версии 5.0. Авторизация в сервисе осуществляется по технологии единого входа (SSO), что позволяет клиентами банка взаимодействовать с контролирующими органами непосредственно из личного кабинета интернет-банка.

С помощью сервиса пользователи могут: передавать отчеты в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и РАР; настроить автоматические ответы на требования от ведомств; обмениваться документами любых форматов с контролирующими органами; загружать отчеты из других программ в виде xml-файлов; отправлять запросы в ИОН, ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

В процессе передачи все файлы проходят дополнительную проверку. Сервис позволяет автоматизировать работу с требованиями от ФНС. При появлении нового требования клиенту поступает уведомление. При этом сервис автоматически подготовит платеж на оплату, если клиент активировал такую опцию.

«Процесс сдачи налоговой отчетности стал гораздо проще и быстрее. Отправка через интернет-банк — очень удобный и безопасный способ предоставить информацию в контролирующие органы, который позволяет сэкономить время и обеспечить сохранность данных», – сказал Владимир Пономарев, руководитель проектов банка «Открытие».

Дарья Манухина, владелец продукта «Астрал отчет», сказала: «Многие компании стремятся к созданию систем, которые включают в себя сразу несколько сервисов. Такая многофункциональность позволяет решать не одну задачу пользователя, а целый комплекс. Компания "Астрал" уже несколько лет успешно реализует подобные интеграционные проекты совместно с ведущими российскими компаниями и банками».