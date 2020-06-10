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Mail.ru Group расширила инструменты атрибуции рекламных кампаний

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group расширила возможности инструментов атрибуции конверсий на рекламной платформе myTarget. Теперь клиенты смогут оценивать распределение целевых действий не только по дням конверсии, но и по датам показа объявлений. Благодаря обновленному инструменту рекламодатели получат еще более точную оценку эффективности performance-кампаний.

Пользователи не всегда переходят к покупке сразу после просмотра рекламы – иногда между этими событиями может пройти несколько дней или месяцев. Из-за этого в статистике показатели конверсии могут неверно соотноситься с показами, а цена целевого действия (CPA или CPI) может отличаться от установленной. Учет конверсии относительно даты показа рекламы позволит повысить точность результатов аналитики и поможет принимать взвешенные решения для дальнейшего развития performance-кампаний.

Оценивая конверсии по дате показа, необходимо учитывать окно атрибуции – период, который прошел с момента показа объявления до совершения целевого действия пользователем. Окно атрибуции будет отличаться для компаний в разных отраслях бизнеса. Например, магазин одежды может оценивать стоимость привлеченного пользователя в течение семи дней с момента показа рекламы, а в сфере недвижимости этот период достигает полугода и более.

Обновленный инструмент дает возможность выбрать одну из доступных опций — атрибуцию к дате показа или к дате конверсии (для тех, кто привык к такой системе оценки). По умолчанию активирована атрибуция к дате показа. Это позволяет анализировать стоимость конверсии в конкретный день показов и объективно принимать решение о ставке и эффективности кампании.



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