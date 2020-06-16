Новое в СХД
Управление данными в новых условиях: что надо срочно поменять?
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
Мобильность
Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19

Спецпроекты

Storytel запустил в России сервис для авторов

Интернет Веб-сервисы

Сервис аудиокниг Storytel объявил о запуске первой в России платформы, с помощью которой авторы смогут самостоятельно загружать свои аудиопроизведения на Storytel и получать доход от их прослушивания. Storytel Hub позволит литературному процессу стать более демократичным, сокращая дистанцию между дебютом и популярностью для создателей. Библиотека Storytel будет регулярно пополняться самыми свежими произведениями молодых и смелых авторов.

Наибольший интерес хаб вызовет у молодых авторов, написавших первую книгу и мечтающих издать ее в аудио; подкастеров, использующих все возможности для распространения своих программ; лекторов, создавших профессиональные лекционные циклы по теме своей экспертизы; активных независимых писателей; чтецов, озвучивающих самостоятельно произведения из общего доступа, а также для всех желающих прославиться и найти наиболее короткий путь к слушателю, минуя все традиционные схемы.

«В Storytel регулярно приходит много запросов от авторов и создателей аудиоконтента. Мы рады, что теперь можем предоставить шанс каждому увлеченному и талантливому человеку быть услышанным и получать доход от своего творчества. Это с одной стороны. С другой стороны, мы постоянно стремимся к тому, чтобы наши подписчики могли слушать максимально разнообразный контент, на любой вкус. Наша главная цель – иметь как можно больше интересных и уникальных проектов внутри одного приложения», – сказал Борис Макаренков, генеральный директор Storytel в России.

Механика регистрации достаточно простая. Автор создает аккаунт, оформляет документы, загружает контент (аудиофайл, аннотация и обложка) и проходит модерацию, после которой его произведение становится доступно всем слушателям библиотеки Storytel.

«Благодаря Storytel Hub путь к сердцу слушателя может быть короче. С помощью технологичных платформ и смелых решений», – отметил Борис Макаренков.

В Storytel Hub будет создана экосистема для каждого правообладателя, внутри которой предоставляется аналитика, отчеты и разнообразная механика заработка: за привлечение нового пользователя и за прослушивания его произведений по количеству часов. Любые усилия автора по привлечению аудитории к своим произведениям обеспечат ему прямо пропорциональные доходы.

Другие материалы рубрики

Работники eBay с попустительства руководства устроили грандиозную травлю блогеров с угрозами и похоронными венками

Последний день регистрации на бесплатный вебинар «Хранение данных в крупной организации. Взгляд ИТ-руководителя»

Экс-глава ДИТ Москвы занялся прокатом электросамокатов

«Яндекс» создал «убийцу» Zoom

Российские ИТ ждет мрачное будущее. Если власти не помогут

Онлайн-конференция CNews «DataOps 2020: как правильно обработать большие данные» состоится 22 июля

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как почистить салон автомобиля своими руками: советы ZOOM

Вентилятор или кондиционер: что лучше?

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 30 Pro+: Андроид под санкциями

Показать еще

Наука

Нанонити утроят автономность гаджетов

Графеновый датчик находит токсины в пище

Интернет тела: генная экспрессия под контролем

Кофе поможет роботам передвигаться по бездорожью
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе