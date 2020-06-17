В Viber появилась функция создания GIF-картинок

Мессенджер Rakuten Viber запустил функцию, которая позволит пользователям самостоятельно создавать GIF-файлы для отправки друзьям и близким. Поскольку спрос на мгновенные сообщения во всем мире растет, функция GIF станет отличным дополнением к недавно запущенным групповым аудио- и видеозвонкам до 20 человек и групповым чатам до 250 человек.

Иногда сложно угадать тон собеседника по текстовому сообщению. В этом случае на помощь приходят смайлики, но выражению эмоций текстом есть предел. Новый настраиваемый GIF-редактор Viber в дополнение к имеющимся в приложении стикерам призван изменить это, сделав общение проще и понятнее, чем когда-либо.

В любом чате пользователи Viber могут записать короткое видео на камеру приложения или выбрать уже имеющееся из своей галереи, чтобы затем превратить его в зацикленный GIF в режиме бумеранга, быстрого воспроизведения или реверса (обратного воспроизведения).

Чтобы создать новый GIF из видео, необходимо: обрезать видео, выбрав идеальную часть для GIF-изображения; выбрать режим воспроизведения для GIF: от бумеранга для бесконечного зацикливания до режимов реверса, замедленного или быстрого воспроизведения х2 или х4; придать GIF неповторимый стиль с помощью текста различного цвета и шрифта, тематических дудлов и наклеек.

На данный момент функция доступна для пользователей iOS. В ближайшее время возможность создавать GIF-изображения также будет доступна для владельцев смартфонов на базе Android.

«В нынешние времена наша компания стремится предоставить пользователям возможность выразить себя различными способами при обмене мгновенными сообщениями. Мы в Viber любим говорить, что если для замены какого-то слова можно использовать эмодзи, то GIF и стикеры способны заменить целое предложение. С новым редактором GIF пользователи Viber смогут более точно передавать свои эмоции, делая это в забавной манере», — сказал операционный директор Rakuten Viber Офир Эял.