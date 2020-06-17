«Яндекс.Музыка» появилась в «Яндекс.Навигаторе»

«Яндекс» объявил о запуске «Яндекс.Музыки» в «Навигаторе». Она отображается отдельной иконкой на главном экране. Теперь, чтобы послушать любимые треки или новые подкасты в пути, не нужно переключаться между приложениями, достаточно одного «Навигатора».

Внутри — уже знакомая «Яндекс.Музыка». Один клик, и водитель прямо в «Навигаторе» сможет подобрать треки в поездку. Можно включить плейлист дня, последний альбом или подкаст о финансах «Деньги пришли» — вручную на экране или голосом.

За голосовое управление «Музыкой» отвечает «Алиса». С ней будет удобнее, безопаснее и не придётся отвлекаться от дороги. Она поможет найти нужный трек или подкаст, а если идей нет, можно попросить: «Алиса, включи что-нибудь бодрое». Ещё она может поставить песню на паузу или переключить на следующую.

Во время поездки «Музыка» просто свернётся до мини-плеера — всегда будет видно маршрут на карте и что сейчас играет. Там же можно переключать и лайкать треки. Чтобы наслаждаться ими на полной громкости, лучше подключиться к аудиосистеме автомобиля по кабелю или Bluetooth.

«Музыка важна для водителей так же, как и навигация — аудиосистема есть в каждой машине. Для нас это логичное развитие Навигатора как универсального помощника за рулём. Он показывает пробки, предупреждает о камерах, а теперь ещё и включает персональную музыку. Можно просто сесть в машину, построить маршрут и слушать музыку и подкасты, которые на лету подстраиваются под тебя», — сказала Мария Орлова, руководитель отдела решений для автомобилистов.

«Яндекс.Музыка внутри Навигатора — это уникальное событие для нашего рынка, — отметил Андрей Гевак, руководитель Яндекс.Музыки. — Сервис давно вышел за рамки музыкального приложения, и живёт не только в телефонах, а ещё и в колонках с Алисой, каршеринге и теперь — в вашей машине. Нам хочется, чтобы музыка и подкасты были ещё ближе к людям и всегда под рукой в нужный момент».

«Музыка» уже доступна всем пользователям «Навигатора» с подпиской «Яндекс.Плюс» в России, Казахстане и Беларуси. Если подписки нет, первые 7 дней «Музыкой» можно пользоваться бесплатно и без привязки карты. Потом нужно оформить «Яндекс.Плюс» — он даёт возможность слушать «Яндекс.Музыку» без ограничений на любом устройстве и в любом приложении, смотреть фильмы на «КиноПоиске», ездить на такси со скидкой и получать привилегии в других сервисах «Яндекса».