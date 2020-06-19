«ВТБ Капитал Инвестиции» будет развивать коммуникацию с клиентами в Telegram

«ВТБ Капитал Инвестиции» будет развивать коммуникации с клиентами через собственный Telegram-канал «ВТБ Мои Инвестиции». В нем будет представлена аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ, инвестиционные идеи, обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки.

Канал будет развиваться на базе уже существующего – «ВТБ Мои Инвестиции». Он был запущен осенью командой аналитиков компании по их личной инициативе. В настоящий момент он является одним из крупнейших Telegram-каналов об инвестициях с аудиторией более 26 тыс. человек.

Проект будет нацелен на развитие коммуникаций с клиентами, а также на повышение финансовой грамотности в стране. ВТБ сегодня активно работает по данному направлению. В 2019 г. был запущен образовательный проект «Школа инвестора ВТБ»: на специальном разделе сайта банка в удобном формате представлена подборка материалов по рынку ценных бумаг, записанные сотрудниками ВТБ виджеты, предложены мини-курсы с оценкой знаний на базе тестов. В 2020 г. с началом пандемии на базе «Школы инвестора» запущен еще один важный проект: еженедельные онлайн-конференции на тему инвестиций, в ходе которых любой желающий может задать вопрос. Аналитическая команда и другие представители «ВТБ Капитал Инвестиции» предоставляют на него ответ в электронной форме в режиме онлайн. К настоящему моменту проведено уже 12 мероприятий, в них приняло участие более 20 тыс. человек.

«Интерес к инвестициям в России сейчас растет стремительными темпами, мы видим рекордные темпы по открытию брокерских счетов и притоку средств от частных инвесторов на рынок. Это требует серьезной работы по повышению финансовой грамотности населения в стране. Мы стараемся решать эту важную задачу и реализуем целый ряд проектов по данному направлению. Собственный Telegram-канал дополнит этот перечень. Мы рады, что инициативная команда из числа наших сотрудников начала такую работу ранее, и теперь готовы ее официально поддержать», – отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.