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GPMD начал продавать in-image рекламу платформы Cats

Интернет Интернет-реклама

GPMD (Gazprom-Media Digital, дочерняя компания НСК) запустила новую линейку рекламных форматов in-image, встраивающих рекламные баннеры поверх изображения в контенте. Партнером GPMD по проекту стала перспективная рекламная платформа Cats, технологию которой используют 45 крупных российских интернет-площадок. Форматы in-image демонстрируют впечатляющую эффективность, в частности показатель досмотров видеоформатов на базе in-image (VTR) достигает 65%, что значительно выше, чем у других аналогичных форматов.

Линейка форматов in-image от Cats, которую GPMD предлагает на эксклюзивной основе, включает восемь различных инструментов. Среди них как уже представленные на рынке форматы, так и собственные разработки Cats, не имеющие аналогов: до сих пор не представленный на российском рынке формат in-line (рекламная перетяжка под изображением) и разработанный компанией комбинированный формат in-image frame + fullscreen (при наведении курсора на рекламную рамку на изображении баннер раскрывается во весь экран). Среди доступных инструментов имеются форматы с встраиваемым видео (in-image video), кросс-форматные медийные решения, позволяющие реализовывать спецэффекты, а также встраивать в рекламные форматы формы обратной связи, тексты и инфографику.

Рекламная платформа Cats – перспективный игрок, развивающий семейство рекламных форматов in-image. Cats создана на базе технологий известной мультиформатной платформы MediaToday, работающей на рынке цифровой рекламы более 11 лет. Cats располагает технологией распознавания изображений и их содержания, позволяющей встраивать в контент релевантную рекламу. Чтобы повысить эффективность использования рекламного инвентаря, Cats бесплатно и оперативно адаптирует креативные материалы под разные типы изображений, сохраняя нативность. Сеть компании объединяет 45 крупных интернет-площадок, принимающих ее технологию для размещения in-image рекламы.

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Образец рекламы в формате in-image

В сравнении со стандартными рекламными инструментами использование in-image форматов позволяет достичь высоких показателей эффективности. Так, по данным Cats, процент пользователей, взаимодействовавших с креативом (engagement rate) на стационарных компьютерах (desktop), у подобных рекламных инструментов превышает 20%. Показатель досмотров (VTR) видеоформатов на базе in-image, по данным первичных тестов, достигает 65%. Важное преимущество семейства in-image – новизна форматов, привлекающая внимание пользователей. По данным Cats, средний процент закрытия креативов из линейки in-image составляет 1-2%.

«Расширение нашей продуктовой линейки за счет платформы Cats и семейства форматов in-image позволит GPMD выйти в новый, динамично развивающийся сегмент, – сказала медиадиректор GPMD Татьяна Матвеева. – В последний год форматы из семейства in-image получили широкое распространение на российском рынке интернет-рекламы. Проанализировав и распознав изображение или текст с помощью компьютерного зрения, система встраивает рекламу, которая имеет отношение к тому, что в данный момент читает или просматривает пользователь. Такие рекламные сообщения сфокусированы в зоне внимания пользователя и почти не подвержены "баннерной слепоте": стандартные форматы люди все чаще предпочитают пролистывать, а релевантное рекламное сообщение, размещенное в контенте, воспринимается позитивно или вызывает минимальное раздражение».

«На фоне снижения показателей у традиционных рекламных форматов, прежде всего, баннерных, семейство in-image становится новой вехой в развитии рекламных технологий, – сказала исполнительный директор платформы Cats Наталия Фролова. – Инструменты in-image выводят безопасность бренда (brand safety) на новый уровень: компьютерное зрение, возможность исключить показы рекламы в сомнительном контенте благодаря контекстному анализу и анализу тематик изображений, а также возможность создавать black list обеспечивают рекламодателю гарантию показа его рекламы не только тем, кому она действительно интересна, но и в полностью безопасном контентном окружении».

«Итогом нашей работы с Cats и GPMD стали яркие wow-креативы, разработанные в рамках выбранных форматов in-image, которые продемонстрировали свою эффективность и выполнение заявленных KPI, – сказала ведущий менеджер по маркетинговым коммуникациям "Русагро" (МЖБН) Анастасия Меньшикова. – Большое значение для нас имеет способность подрядчика быть гибким, оперативно и эффективно управлять рекламной кампанией, предлагать пути оптимизации и оригинальные решения. При этом первоочередными факторами, влияющими на выбор подрядчика в сфере интернет-рекламы, являются заметные креативы, необычные и нативные дидижтал-инструменты, обладающие высоким уровнем viewability, способные донести ключевое сообщение рекламной кампании. И, конечно, высокий уровень клиентского сервиса, который сегодня не менее важен, чем технология, которой вы пользуетесь».

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