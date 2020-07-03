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Viber выяснил, как изменилась жизнь пользователей после самоизоляции

Интернет Веб-сервисы

В последние несколько месяцев жизнь большинства россиян сильно изменилась: пришлось отменить поездки за границу, избегать общественных мест и проводить как можно больше времени дома. Сервис дляобщения Viber провел опрос пользователей с целью выяснить, какими именно были эти перемены, что оказалось самым сложным, а что, наоборот, порадовало жителей России в это непростое время.

44% опрошенных считают, что в их работе после начала пандемии мало что изменилось: если раньше коллеги отвлекали их разговорами, то сейчас – сообщениями в чатах. 34% говорят о том, что дома им сложно собраться. Но 22% отмечают, что в отсутствии шума и других отвлекающих офисных факторов их продуктивность выросла.

Многие люди – не только в России, но и в других странах мира, в начале режима самоизоляции собирались заниматься саморазвитием в освободившееся время: читать книги, найти новое хобби. Увы, 50% опрошенных признались, что в реальности этого не произошло. 38% уделяют время занятиям «для души», но лишь ненамного больше, чем раньше, зато в 12% на самоизоляции проснулась творческая личность.

Режим работы из дома оказался идеальным для 18% участников опроса – «Кому нужен офис, когда можно сидеть дома?». 31% готовы поработать дистанционно еще несколько месяцев, но после этого хотят вернуться к коллегам. А почти половина – 51% – истосковались по общению и устали сидеть дома.

Одним из неожиданных преимуществ самоизоляции оказалась возможность правильно питаться: 24% участников опроса похудели, прекратив перекусы вредной едой из автоматов, а 53% едят здоровую пищу большую часть времени, но иногда все же балуют себя чем-то не сильно полезным. 23% же продолжают заказывать доставку фастфуда.

Сон имеет не меньшее значение для здоровья, чем правильное питание. 43% россиян, принявших участие в исследовании, в целом сохранили прежний режим, но все же начали высыпаться чуть лучше. 37% по-прежнему не высыпаются, зато 20% наконец-то смогли предоставить себе достаточный отдых.

Самоизоляция для многих – еще и возможность (или необходимость) проводить больше времени с семьей. Это стало испытанием для 40% опрошенных, зато порадовало 28%. 22% участников опроса отметили, что, несмотря на большую загруженность работой днем, вечера вся семья проводит вместе.

В опросе от Viber, проведенном на платформе Surveymonkey, приняли участие 6220 жителей России, включая 12% из Москвы и 4,5% из Санкт-Петербурга.



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