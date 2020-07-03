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«Яндекс» «научил» плавучие заправки в Санкт-Петербурге принимать оплату дистанционно

ПО Софт Интернет Веб-сервисы

Через сервис «Яндекс.Заправки» теперь можно оплачивать топливо для яхт, прогулочных катеров и гидроциклов на плавучих станциях сети «Роснефть». Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Капитану не потребуется идти на ПЗС. Достаточно подплыть к станции и оплатить топливо в одном из приложений «Яндекса» — «Заправках», «Навигаторе» или «Картах». Затем можно наполнить бак и отправиться в путь. Санкт-Петербург стал первым городом, где на плавучих станциях появилась дистанционная оплата топлива в «Яндекс.Заправках».

В период после изоляции для капитанов это не только дополнительное удобство и экономия времени, но и способ обезопасить себя — для заправки не нужно контактировать с персоналом и другими людьми на ПЗС.

«Дистанционная оплата топлива становится все более популярной среди водителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Здесь к сервису подключены 162 обычных АЗС. Пролив через него за первый квартал составил 6,7 млн литров, — сказали Роман и Артем Прудниковы, создатели "Яндекс.Заправок". — Мы хотели, чтобы удобная и безопасная оплата стала доступна и владельцам небольших судов, поэтому также подключили все пять плавучих заправок сети „Роснефть”».

«Яндекс.Заправки» — это сервис дистанционной оплаты топлива, который работает на 5,5 тыс. АЗС по всей России. С его помощью в приложениях «Яндекса» и бортовом компьютере «Яндекс.Авто» постоянно заправляются 900 тыс. автомобилистов. За I квартал 2020 г. через сервис заправились на сумму около 3 млрд руб.

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